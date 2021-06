Alertă meteo ANM pentru weekend. Vremea se schimbă brusc după 3 zile de caniculă

După trei zile de caniculă, temperaturile mai scad în weekend, iar ploile se manifestă din nou în cea mai mare parte din țară.

De altfel, meteorologii au emis avertizări de vijelii, averse și vânt puternic pentru toată țara. Mâine, temperaturile maxime pe regiuni vor fi următoarele: 31 grade în Moldova, 29 în Transilvania, 28 în Maramureș, 30 în Crișana, 32 în Banat, 33 în Muntenia și Oltenia și 32 în Dobrogea. Tot pentru mâine, meteorologii anunță ploi cu descărcări electrice în toată țara. În Capitală, cerul se anunță temporar noros, cu averse și descărcări electrice și o maximă de 31 de grade Celsius.

Temperaturi sâmbătă și în alte orașe:

Brașov: 26 grade

Iași: 30 grade

Cluj Napoca: 27 grade

Constanța: 31 grade

Bacău: 29 grade

Timișoara: 31 grade

Oradea: 29 grade

Sibiu: 27 grade

Giurgiu: 33 grade

Galați: 33 grade

Arad: 30 grade

Piatra Neamț: 26 grade

Târgu Mureș: 28 grade

Ploiești: 32 grade

Pitești: 32 grade

În a doua zi de weekend, temperaturile maxime pe regiuni vor fi următoarele: 29 grade în Moldova, 30 în Transilvania, 29 în Maramureș, 31 în Crișana, 32 în Banat și Muntenia, 35 în Oltenia și 30 în Dobrogea. Cerul se anunță senin în Banat și Crișana, însă se anunță ploi în restul țării. În București, cerul va fi temporar noros, cu averse și descărcări electrice și o maximă de 30 de grade.

Temperaturi duminică și în alte orașe:

Brașov: 26 grade

Iași: 27 grade

Cluj Napoca: 27 grade

Constanța: 28 grade

Bacău: 37 grade

Timișoara: 31 grade

Oradea: 30 grade

Sibiu: 27 grade

Giurgiu: 30 grade

Galați: 29 grade

Arad: 31 grade

Piatra Neamț: 25 grade

Târgu Mureș: 28 grade

Ploiești: 27 grade

Pitești: 28 grade

Despre vreme a vorbit azi și Florin Busuioc, invitat în emisiunea La Măruță, spunând că vremea se va schimba începând din această noapte:

”E caldura mare, nu stiu ce se intampla, din N Africii a plecat o masa de aer foarte fierbinte, a plecat spre Spania, apoi spre Berlin, a ajuns la noi cand ne era mai drag. E un cod portocaliu de instabilitate in noaptea asta si va ploua rau de tot, in sud-vest, centru, nord si la munte, apropae in toata tara. Vantul va bate cu 80-100 km pe ora, poate sa cada si grindina, vor fi cantitati mari de apa.

Apoi intram intr-un cod galben tot de vremea rea, tot de instabilitate, o sa fie deranj destul de mare, cu cantitati mari de apa. Temperaturile mai scad un pic maine. Maine, maxima nationala va fi de 34 de grade, poimaine vor fi 35 grade C. După noaptea asta, în fiecare dintre serile care urmeaza pot sa apara ploi si vijelii in fiecare parte a tarii”, a spus Florin Busuioc.