Alertă meteo ANM. Nor de praf saharian în România. Când va ajunge în țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru perioada imediat următoare a alertă meteo. Este vorba despre un nor de praf saharian care va traversa țara noastră. Ce urmează să se întâmple și când să ne așteptăm la acest fenomen meteo?

Alertă ANM, praf saharian peste România

Reprezentanții Administraţiei Naţionale de Meteorologie au transmis că va avea loc un fenomen meteo care vizează și țara noastra. Este vorba despre un nor de praf saharian, care va ajunge deasupra teritoriului nostru la începutul săptămânii viitoare. Praful care a străbătul deja mai multe zone din Europa a putut fi vizibil pe cer sub forma unui nor de nuanța portocalie.

În prezent norul de praf se îndreaptă catre sudul, centrul și sud-estul Europei. În statele din partea de vest și sud-vest de România sunt înregistrate precipitații. Acest lucru va duce la reducerea concentrației de particule de praf care vor ajunge deasupra teritoriului nostru. ANM a anunțat ca acest nor va ajunge deasupra teritoriului țarii noastre între 6-9 februarie.