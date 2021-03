Alertă meteo ANM. Fenomen bizar în România: iarna continuă, ce ne așteaptă acum

Vești proaste pentru locuitorii Capitalei! Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri dimineața o alertă meteo specială pentru București. Totul se va întâmpla începând cu această după amiază și pe timpul nopții.

Alertă meteo ANM. Fenomen ciudat în București, pentru luna martie

ANM anunță ninsori începând de miercuri de la amiază și în timpul nopții. În plus, sunt posibile descărcări electrice. La începutul nopții vor fi perioade cu averse, ninsoare și posibil descărcări electrice, potrivit ANM.

Vântul va sufla moderat, cu 35-40 de km/h, iar temperatura va fi mult mai scăzut decât ar fi normal pentru această dată. Maxima va fi în jurul valorii de 5 grade, în timp de minima va fi de -4, -1 grad.

ANM a anunțat deja că prima jumătate a lunii martie va fi una presărată cu instabilitate, precipitații și chiar ninsori.

În următoarea săptămână, temperatura medie a aerului fi în general apropiată de cea normală pentru această perioadă, existând și precipitații, însă cantitatea lor va fi normală pentru luna martie.

Cum va fi vremea în aprilie

Potrivit ANM, în luna aprilie se vor înregistra temperaturi normale în sudul, sud-estul țării și local. Vestul țării se va situa sub mediile climatologice, iar valorile termice pentru luna aprilie vor fi 9,3 grade Celsiusi. În Transilvania, Moldova, Crișana, Maramureș și Dobrogea, temperaturile medii vor fi cuprinse între 5 și 11 grade, în timp ce în Muntenia, oltenia și Banat vor fi între 8 și 12 grade.

În ceea ce privesc precipitațiile totale lunare, există o tendință ca acestea să fie mai mari decât în anii precedenți. Cantitățile medii de precipitații ar putea ajunge la 78 l/mp, in Oltenia la 75 l/mp, in Transilvania pana la 70 l/mp, iar in Crisana, de pana la 69 l/mp