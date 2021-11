Alertă alimentară descoperită în supermarketurile din România. ANSVSA: „Sunt deja în frigiderele românilor”

În ultimele luni, sute de tone de alimente contaminate au fost retrase de pe piață de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Creşterea cu 30-40% a alertelor alimentare este destul de îngrijorătoare, susține vicepreşedintele ANSVSA, Mihai Ponea.

Sute de tone de alimente contaminate, fie că vorbim de carne de pasăre cu salmonella, fructe şi legume cu pesticide sau îngheţată şi peşte cu listeria, au fost distruse.

„Anul acesta am avut o creştere cu 30-40% a alertelor alimentare, pe anumite segmente, şi sute de tone de produse alimentare contaminate retrase de pe piaţă. Îngrijorarea numărul 1 a serviciilor veterinare din România este contaminarea cu salmonella şi în special cu cele două serotipuri: salmonella enteritidis şi salmonella typhimorium. Sunt peste 1.000 de serotipuri de salmonella, dar acestea două sunt extrem de periculoase, provoacă toxiinfecţii alimentare destul de grave, iar după examenele de detecţie am constatat apariţia celor două tulpini extrem de virulente. De aici îngrijorarea noastră.

Încă din luna august am făcut o analiză pe Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje (SRAAF) şi am constatat o creştere faţă de 2020 pe alertele cu salmonella. Începând cu luna octombrie am demarat un plan naţional care să vizeze controlul cărnii de pasăre în special provenienţă Polonia, unde creşterea alertelor a fost de peste 40%, dar au mai fost şi din alte state membre, precum Ungaria. Din luna octombrie constatăm zilnic apariţia de probe neconforme de salmonella, care se retrag automat de pe piaţă”, a declarat, într-un interviu pentru Agerpres, vicepreşedintele ANSVSA, Mihai Ponea.