Alegeri locale 2020. Cum votezi dacă nu ai domiciliul în orașul în care locuiești, de fapt

Până la Alegerile Locale 202 mai sunt aproape trei săptămâni. Candidații sunt în plină campanie electorală. Aegătorii se pregătesc de mersul la urne. A fost dată publicității și o hotărâre a BEC cu privire la modul în care cetățenii români vor putea vota.

Conform reglementărilor BEC pentru sesiunea de Alegeri Locale 2020, cetățenii români vor putea vota numai la secţia unde alegătorul este înscris în lista electorală permanentă ori la cea unde este arondată adresa la care îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz.

BEC a decis ca persoanele care au cartea de identitate expirată, în perioada 1 martie – 27 septembrie, să-şi poate exercita dreptul de a alege în baza acestuia.

”Art. 2. – (I) Alegătorul votează numai la secţia de votare unde este înscris în lista electorală permanentă;

sau secţia de votare unde este arondată adresa la care își are domiciliul sau reşedinţa, după caz.

(2) Alegătorul care, până cel mai tiâziu în data de 4 septembrie 2020, și-a stabilit reşedinţa la o altă adresă decât cea de domiciliu, votează numai la secţia de votare unde este arondată strada la care își are reşedinţa menţionată pe actul de identitate, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară dacă nu a solicitat înscrierea în listele electorale permanente cu adresa de reşedinţă.

(3) Alegătorul care nu și-a preschimbat actul de identitate după modificarea limitei unităţii administrativ-teritoriale unde își are domiciliul sau reşedinţa, votează la secţia de votare la care este arondata strada ce figurează la menţiunea privind domiciliul sau rqedinta înscrisă pe actul de identitate.”, se spune în hotărâre.