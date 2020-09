Alegeri locale 2020. Ce a pățit Ludovic Orban când a ajuns la secția de votare: ”Eram pregătit”

Noul primar general al Capitalei se va dezvălui în curând, timp în care bucureștenii se înghesuie să-și aleagă preferatul. Prim-ministrul și-a exercitat votul încă de la primele ore ale dimineții. Ce a pățit Ludovic Orban atunci când a ajuns la secția de vot?

Premierul României a apărut la secția de votare încă de la primele ore ale dimineții. Ludovic Orban s-a văzut nevoit să aștepte 30 de minute la coadă pentru a-și putea exercita votul, dar asta nu l-a deranjat deloc. Acesta a susținut ulterior că era pregătit să aștepte pe cât era nevoie doar ca să voteze. Orban a spus că a votat „pentru oamenii care garantează că pot îmbunătăți viața oamenilor în comunitățile locale, pentru candidați care au proiecte.” De asemenea, a readus aminte bucureștenilor care sunt încă acasă și se uită la transmisiunile live pe rețelele de socializare sau pe TV cât de importantă este alegerea lor și că depinde de votul fiecăruia cum va fi administrată comunitatea locală. A mai amitit mai apoi de regulile de protecție a sănătății care sunt necesare pentru a diminua riscurile. Cei care vin la vot se supun măsurilor, mai cu seamă că se vor afla într-un spațiu închis alături de mai multe persoane.

„De votul fiecăruia depinde cât de bine va fi administrată comunitatea locală. El a spus că a stat 30 de minute și asta se întâmplă pentru că sunt niște reguli de protecție a sănătății care sunt necesare pentru a diminua riscurile. Am fost pregătit să stau și mai mult. Dezinfecția la mâini s-a făcut de două ori, au fost mai catolici decât Papa, puteau lăsa mai mulți să voteze când am votat eu. Oamenii ar trebui să urmărească cum e procesul, se poate vota pe parcursul întregii zilei. Am luat legătura cu președintele AEP să aibă grijă să fluidizeze votul. Durata de așteptare să fie cât mai mică. De votul fiecăruia depinde cât de bine va fi administrată comunitatea locală”

