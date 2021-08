Albert Oprea, la o nouă emisiune TV?! Unde poate ajunge după Survivor România

Albert Oprea a primit o ofertă ca să apară într-o nouă emisiune. De altfel, el este unul dintre cei mai iubiți concurenți de la Survivor România 2021, fiind cel mai votat concurent de la echipa Războinicilor pentru săptămâni întregi.

Iată că Albert Oprea se remarcă și după terminarea emisiunii Survivor România 2021, el primind o ofertă care presupunea apariția într-o emisiune televizată, potrivit Wowbiz.ro.

Această dezvăluire a fost făcută de Alin Sălăjean, într-un interviu pentru sursa menționată, la care a participat și Albert.

El nu a vorbit cu nimeni, poate să confirme acest lucru și acum are oferta pe Whatsapp. I-am zis să se gândească bine și să îi dea bătaie”, a spus Războinicul Alin, la emisiunea „Ștafeta mixtă”.

Albert Oprea a confirmat însă spusele prietenului său și a spus că momentan se gândește dacă să accepte sau nu oferta, dar fără a da mai multe detalii despre acest nou proiect din care ar putea face parte.

„Nu am luat o hotărâre, dar oferta există. Alin are dreptate în tot ce spune. Astăzi chiar m-a lăsat mască. Mi-a spus că m-a contactat emisiunea asta. I-am zis că nu mă văd acolo și dacă era vorba, eram contactat până acum. El nu știa nimic și astăzi am primit oferta”, a adăugat Albert Oprea.