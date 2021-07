Dezvăluiri despre Elena Marin și Albert Oprea. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între ei la Survivor România

Elena Marin rupe tăcerea în privința relației sale cu Războinicul Albert Oprea de la Survivor România. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între ei în jungla dominicană. Fanii au rămas impresionați de cuvintele celebrei coregrafe din echipa roșie. Ce mesaj i-a transmis roșcata fostului ei adversar.

Sezonul 2 Survivor România a fost unul dintre cele mai urmărite din România. În cadrul finalei de pe 10 iulie, Faimosul Zanni l-a învins pe Războinicul Andrei Dascălu și a ridicat marele trofeu de la Survivor, primind premiul mult râvnit de 50.000 de euro.

Pe lângă Zanni, Elena Marin a fost una dintre cele mai populare și apreciate concurente din echipa roșie. Celebra coregrafă a rezistat eroic timp de aproape șapte luni, părăsind competiția aproape de semifinală.

Invitată la emisiunea Ștafeta Mixtă de la Kanal D, focoasa roșcată a dezvăluit secrete din culisele celui mai dur reality-show din Republica Dominicană, povestind momentele dificile prin care a trecut la Survivor România. De asemenea, Elena Marin a vorbit și despre relația ei cu Războinicul Albert Oprea, față de care mereu a nutrit sentimente de admirație și simpatie.

„Eu când il vedeam pe Albert pus la zid, am rezonat unul cu celălalt, ne-am regăsit. Noi în mod normal nu aveam voie să vorbim, dar cand ieseam de la Consiliu am putut să schimbăm câteva cuvinte si ii spuneam să fie puternic, să nu renunte si el imi spunea acelasi lucru.

La unificare mi s-a părut un băiat foarte educat, care incerca să nu se bage in conflicte. Când am iesit, m-a asteptat la hotel si m-a luat in brate si am simtit acea caldură. Cred că după Survivor, din păcate nu am păstrat legătura pentru că fiecare dintre noi si-a luat timp pentru familie, dar mi-ar plăcea să ne revedem și să avem o relație de prietenie.