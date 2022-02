Alarme în Kiev. Orașul e încercuit în a cincea noapte de război Rusia-Ucraina. Informații de ultimă oră

Ucraina se pregăteşte de o nouă noapte dificilă și lupte grele cu armata rusă. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, fost campion mondial la box, a afirmat că orașul său este încercuit de militarii lui Vladimir Putin, ceea ce face imposibilă evacuarea. Agitație este și în țara vecină. O echipă CNN, aflată la sud de Belgorod, Rusia, în apropiere de granița cu Ucraina, a observat vehicule rusești avariate sau inoperabile.

Luptele între Rusia și Ucraina continuă

Update 27 februarie, ora 11.41. Primarul Kievului, Vitali Klitscho, a avut o reacție de ultim moment la informaţiile potrivit cărora capitala Ucrainei ar fi înconjurată de forţele ruseşti sunt false.

„În cursul serii, publicaţii online ruseşti au răspândit informaţii cu referire la mine, potrivit cărora Kievul ar fi fost înconjurat şi evacuarea oamenilor ar fi fost imposibilă”, a spus Vitali Klitschko într-un comunicat. „Şi este ciudat că şi canalele ucrainene Telegram au început să răspândească informaţia. Nu credeţi minciunile! Aveţi încredere doar în informaţiile din surse oficiale. Împreună, vom rămâne uniţi. Ucraina va învinge!”, a adăugat edilul orașului Kiev, potrivit The Guardian.

Știrea inițială

Jurnaliștii americani au văzut mai multe vehicule blindate rusești defecte, un vehicul blindat remorcat, un obuzier care era reparat pe marginea drumului și multe altele. În ajunul invaziei, oficialii americani au spus că aproximativ 80% din forța militară a Rusiei adunată la granițele Ucrainei se afla în poziții avansate. Acum, un oficial american spune că o parte a forței rămase este inoperabilă. În același timp, un oficial european declară că retragerea fictivă a Rusiei în zilele dinaintea invaziei a fost, de fapt, o încercare de a scoate vehiculele defecte de pe teren.

Capitala Kiev este încercuită de armata lui Putin

Cert este că noile imagini din satelit, realizate duminică, au arătat o mare desfăşurare de forţe terestre ruseşti, inclusiv tancuri, care se deplasează spre capitala Kiev, relatează Reuters. S-a format o coloană de peste cinci kilometri cu sute de vehicule militare. Transportul vine din nord-estul Ucrainei şi conţine vehicule blindate, inclusiv tancuri, vehicule de luptă de infanterie şi artilerie autopropulsată.

Primarul unui oraș din sudul Ucrainei spune că rușii au preluat controlul

Oleksandr Svidlo, primarul interimar al orașului Berdyansk de pe coasta de sud a Ucrainei, a dezvăluit că trupele lui Vladimir Putin au intrat și au preluat controlul asupra orașului. Berdyansk, care are o mică bază navală, are o populație de aproximativ 100.000 de locuitori.

Mesaj pentru cetățeni

Svidlo a postat, duminică, un mesaj adresat populației orașului pe pagina sa de Facebook, care spunea: „Cu câteva ore în urmă, am fost martori la echipamentele militare grele și soldații înarmați care au intrat în oraș și au început să avanseze. De îndată ce am aflat despre asta, am încercat să-i informez pe toți locuitorii orașului, pentru a avea ocazia să vă ascundeți în adăposturi”.

Nou bilanț al victimelor războiului Rusia-Ucraina

Tot astăzi, Ministerul Sănătăţii al Ucrainei a transmis că 352 de civili, inclusiv 14 copii, au fost ucişi de la începutul invaziei ruse. De asemenea, 1.684 de persoane, inclusiv 116 copii, au fost rănite în conflictul Rusia-Ucraina.