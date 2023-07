Aida Parascan, fostă câștigătoare MasterChef, scapă vedetele de energiile negative pentru o sumă frumușică. De ce refuză să trateze politicienii EXCLUSIV

Aida Parascan, care în urmă cu exact 10 ani câștiga concursul culinar MasterChef (PRO TV), este convinsă că a scăpat cu viață, din teribilul accident de mașină, din luna mai, datorită protecției divine. În calitate de maestru Reiki, Aida ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre această terapie, la care adesea apelează și artiștii.

Aida Parascan a văzut moartea cu ochii, în urmă cu aproape trei luni, când mașina condusă de buna ei prietenă s-a rostogolit pe câmp. Deși pare un accident, Aida face afirmații interesante:

”În acea zi, am avut protecție divină. În funcție de protecția pe care o are fiecare dintre noi poți fi mai mult sau mai puțin afectat într-o situație de acest gen. Eu, fiind maestru Reiki, de vreo 10 ani, știu cam tot ce s-a întâmplat pe 11 mai 2023.

Din punctul meu de vedere, a fost un atac energetic, deși, din afară, se vede totul doar ca un accident. Ne-am rostogolit pe câmp, iar mașina e daună totală. Au venit pompierii, ca să ne deschidă ușile, acum e la fier vechi, iar eu am avut doar câteva zgârieturi pe mâini, de la parbrizul spart.

Și prietena mea, care conducea mașina, se simte bine, ea chiar n-a avut nici măcar o zgârietură. Eu am stat pe scaunul mortului, dar sunt vie, am avut protecție divină. Dumnezeu a vrut ca, în acea zi, să fiu la Bacău, am ajuns fix cu un minut înainte să înceapă festivalul de spiritualitate, unde fusesem invitată, de parcă totul a fost calculat.

Ce s-a întâmplat e ca ceilalți să vadă și să înțeleagă ceva. Cine a reușit să vadă că există Dumnezeu a văzut”, a spus fosta câștigătoare de la MasterChef.