Aici este averea Andei Adam! Artista și-a investit toți banii în acest proiect. Ce se întâmplă acum

Anda Adam se bucură de un succes aparte încă de ani buni. Aceasta este în atenția publicului de mult timp, așa că a reușit să-și strângă o avere considerabilă. În ce a proiect a investit aceasta bani mulți?

La fel ca cei mai mulți artiști sau oameni de televiziune din spațiul public, Anda Adam a ale să investească într-un proiect care îi va aduce o sursă de venit pe lângă evenimentele și cântările pe care le are. Vedeta s-a apucat de construit case, conform cancan.ro. Blondina e ca și asigurată, chiar dacă ar renunța de mâine la concerte și apariții de televiziune.

Perioada de izolare în contextul pandemiei de coronavirus i-a adus și acesteia o nouă perspectivă. Toți artiștii au fost nevoiți să stea pe tușă lunile astea, așa că și-a dat seama că trebuie să se reorienteze rapid în vremuri grele și a decis să se implice într-o afacere extrem de profitabilă. Zilele trecute, reporterii surse citate și-au dat întâlnire cu vedeta chiar pe șantierul din Tunari, loc pe care de acum îl vizitează frecvent.

„M-am apucat să construiesc case. Eu m-am apucat de anul trecut și nu știam ce urmează. Eu am terenul de foarte mult timp și aici trebuia să fie casa mea și speram să mă mut curând. Doar că, la un moment dat, mi-am dat seama că nu este profitabil. Am zis să folosesc terenul acesta pentru a face niște case pentru vânzare și, din ce vor produce aceste construcții, pot să o fac și pe a mea.Și așa am ajuns să construiesc duplexuri la vânzare în Tunari. Eu am ținut foarte tare ca aspectul lor să fie altfel, mai futuriste, cubic. M-am implicat foarte mult în proiectare și am ținut cont de niște detalii pe care eu nu am vrut să le văd ca la alte case. (…) Acum, ce să spun, nu-i o zonă rea sau greșită în care m-am dus, pentru că noi toți știm că este o zonă care a mers chiar și în pandemie. Și în izolare s-a mișcat treaba”

Anda Adam (Sursa: cancan.ro)