Ai iPhone 6 sau 7? Poți primi câteva sute de lei de la Apple

Ai iPhone 6 sau 7? Este posibil să poți primi câteva sute de lei de la Apple, ca urmare a unei decizii luate de un judecător. Gigantul tehnologic a fost obligat să achite până la 14,4 milioane de dolari într-un acord dintr-un dosar în care a fost acuzat că a încetinit dispozitivele mobile prin actualizări de software.

Acuzații de încetinire deliberată a modelelor iPhone 6 și 7 la adresa Apple

Un judecător de la Curtea Supremă a aprobat un acord prin care Apple trebuie să achite până la 14,4 milioane de dolari pentru membrii eligibili ai unui proces colectiv prin care compania a fost acuzată că a furnizat în mod deliberat actualizări de software care au încetinit unele modele de iPhone.

Reprezentanții Apple au negat, inițial, acuzațiile, după care au acceptat să plătească între 11,1 și 14,4 milioane de dolari ca parte a unui acord. Se spune că acordul în cauză nu reprezintă o recunoaștere a vinovăției, potrivit presei internaționale.

O acțiune colectivă depusă în instanță ar putea aduce bani tuturor clienților

În funcție de numărul de persoane care subscriu acordului în cauză, reclamanții pot primi între 17,5 și 150 de dolari americani, echivalentul a câteva sute de lei românești. Cei care primesc bani din partea Apple trebuie să furnizeze numărul de serie al telefonuluui afectat.

O altă acțiune colectivă se află în desfășurare, prin care se încearcă obligarea gigantului tehnologic de a plăti suma cu pricina fiecărui client al companiei cu model de telefon iPhone 6 sau 7, potrivit informațiilor din spațiul public. Mai ales dat fiind faptul că instanța a aprobat condițiile acordului.

Ce modele iPhone au fost afectate de „greșeala” gigantului tehnologic

Acordul semnat de Apple a fost echitabil, rezonabil și reprezintă cea mai bună decizie ce s-ar fi putut lua, a susținut Michael Peerless într-un interviu pentru CBC News. Apple a făcut ceea ce trebuia, chiar dacă, într-un fel, a stat ascuns în spatele produsului, fără să admită că a acționat greșit.

Clienții Apple care au cumpărat iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 sau 7 Plus cu iOS 10.2.1 sau o versiune ulterioară (pentru iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus sau SE) și/sau iOS 11.2 sau mai târziu (pentru iPhone 7 sau 7 Plus) înainte de 21 decembrie 2017 ar putea primi bani din partea companiei.

Clienții care dețin telefoane cu modelele mai sus menționate ar putea să încaseze sub forma unei decontări în numerar de la Apple câteva dutre de lei românești. În acest sens, ar trebui completat un formular de revendicare care să prezinte și seria dispozitivului mobil afectat.