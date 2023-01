Ai folosit machiajul greșit până acum! Dezvăluirea făcută de o expertă

Doamnele și domnișoarele folosesc machiaj chiar și zilnic. Pentru unele dintre ele reprezintă o relaxare și un moment pentru ele în fiecare dimineață, iar pentru altele a devenit o necesitate. Indiferent care ar fi motivele, femeile trebuie să știe modul corect în care să îl aplice, dar și diferite trucuri care să le facă viața mai ușoară. O expertă vine acum cu o dezvăluire deosebită despre cum ar trebui folosit.

Majoritatea doamnelor și domnișoarelor folosesc machiaj zi de zi. Unele se simt mai sigure dacă fac asta, iar pentru altele a devenit o obsesie. De asemenea, există și femei care se bucură să se aranjeze și consideră acest proces un moment de liniște și relaxare pentru ele. Evoluția machiajului și a experților aduc din ce în ce mai multe tehnici și trucuri utile care să le facă viața mai ușoară doamnelor.

Suzie Bonaldi este un influencer cunoscut care a reușit de-a lungul anilor să își formeze o comunitate mare pe rețelele de socializare. Într-un videoclip, ea le arată fanilor cum pot obține „fardul de obraz perfect amestecat” prin aplicarea produselor în mod corect. Aceasta a susținut că cel mai bine este ca fondul de ten și corectorul să fie puse pe față înainte.

Ea a spus că cel mai bine este ca femeile să aplice fardul de obraz cu mișcări circulare pentru a se estompa. De asemenea, ea a pus acest produs și pe mijlocul nasului, dar și în laterale pentru un efect deosebit.

„Acesta este, de fapt, un accident fericit pe care l-am descoperit după ce am aplicat cel mai strălucitor fard de obraz Rare Beauty din toată lumea.

Mi-am făcut tot machiajul, am ajuns până la final, am aplicat un fard de obraz mai strălucitor decât acesta și am folosit mult prea mult și pur și simplu nu s-a estompat. Acum mi-am aplicat fardul de obraz, o să-mi iau fondul de ten, acesta este fondul de ten Jones Road. O să-mi aplic asta pe obraji și pe nas”, le-a explicat experta internauților.