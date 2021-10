Ai coșmaruri des? Ce greșeli majore comiți înainte de a te culca. Nu le mai face

Ce faci greșit înainte de a te culca? Din cauza acestor obiceiuri apar coșmarurile. Cum ai putea să-ți îmbunătățești somnul? Trebuie să fii atent la câteva detalii.

Unii oameni se roagă să viseze pentru că se spune din bătrâni că acesta este semnul unui somn odihnitor, în timp ce alții nu vor să audă de așa ceva pentru că deseori au coșmaruri care îi lasă cu ochii în tavan zeci de minute.

Este plăcut să te trezești cu o senzație de bine după ce ai visat ceva frumos, dar dacă se întâmplă să ai un coșmar parcă toată ziua îți merge prost, mai cu seamă dacă ți-l amintești în detaliu.

Din fericire, există o modalitate prin care poți avea control asupra viselor tale. Trebuie doar să-ți schimbi anumite obiceiuri. Specialiștii spun că deși nu ne aducem aminte, visăm în fiecare seară.

Coșmarurile pot apărea la orice vârstă și pot afecta calitatea somnului și stării psihice de a doua zi sau chiar mai mult. Unele vise urâte duc la temeri și frustrări, la bătăi rapide ale inimii și chiar la anxietate.

Poate nu știai, dar o cină consistentă cu puțin timp înainte de somn îți poate aduce un somn foarte rău. Anumite alimente îți provoacă un somn agitat, astfel că nu e indicat să mănânci lucruri grele înainte de a te pune în pat.

Majoritatea oamenilor din ziua de azi au probleme cu somnul din cauza vieții agitate și a alimentației greșite și lipsa sportului, motiv pentru care apelează la somnifere cu melatonină. Desigur că ele te pot ajuta să închizi ochii mai repede, dar pot cauza și coșmaruri, arată un studiu publicat în „Sleep and Hypnosis‟.

Femeile și bărbații visează diferit. Visele bărbaților sunt pline de dezastre naturale, războaie sau mașini, iar femeile visează des la cum jonglează conflictele personale.

„Noi fetele tindem să fim cei mai aspri critici ai noştri, aşa că dacă suntem dure cu noi înşine şi ne considerăm inferioare în cazul interacţiunilor din cursul zilei, acest lucru se va exprima în cursul visului sub forma unei certe cu cineva sau chiar sub forma unei hărţuiri sau a unui abuz fizic“, explică un specialist.

„Visul este un proces al gândirii şi este, de fapt, o continuare a gândurilor noastre de peste zi. Acea conversaţie mintală cu noi înşine care ne trece prin cap cât e ziua de lungă nu se opreşte când ne ia somnul“, explică autoarea cărții ( Dream On It: Unlock Your Dreams, Change Your Life).