Ai bancnote de 2$ acasă? Modelul care valorează 4.500 de dolari, vezi poate îl ai și tu

De-a lungul anilor anumite bancnote americane au devenit exemplare rare, unele dintre ele ajungând să fie vândute cu sume extrem de mari la licitațiile de profil. În cazul de față, vorbim de Bancnota de doi dolari extrem de rară, iar modelul de bancnotă de care vorbim azi, pe piața de licitații, valorează 4.500 de dolari.

Bancnota de doi dolari de colecție și valoarea sa. Prețul variază în funcție de anul seriei

Din punct de vedere istoric, vancnota de doi dolari a fost considerată a fi un semn de „ghinion”, dar ai putea să te răzgândi în această privință după ce vei afla cât de mult pot valora aceste bancnote rare. O listă de prețuri estimative publicată de U.S. Currency Auctions, un site dedicat documentării resurselor de bani de hârtie pentru colecționari, sugerează că unele bancnote de 2 dolari pot valora sute sau chiar mii de dolari.

Bancnotele de doi dolari care au fost în circulație au o valoare medie variabilă care se situează între 2 și 2.500 de dolari, în funcție de anul în care au fost puse în circulație, potrivit U.S. Currency Auctions. Pe de altă parte, bancnotele de 2 dolari necirculate au o valoare medie variabilă cuprinsă între 2 și 4.500 de dolari, care depinde, de asemenea, de anul lansării și de alți factori fizici. Bancnota de doi dolari mai veche, în general, are o valoare mai mare, dar tipul de bancnotă și culoarea sigiliului joacă, de asemenea, un factor în valoarea fiecărei bancnote, potrivit U.S. Currency Auctions.

Dacă ai bancnota de 2$ acasă te îmbogățești!

Tipurile de bancnote pentru care U.S. Currency Auctions are valori estimate la momentul publicării includ United States Note, certificatul de argint, bancnota de trezorerie, bancnota băncii naționale și bancnota Rezervei Federale. Resursa de licitații de bani de hârtie a organizat, de asemenea, valorile pentur bancnota de doi dolari în funcție de culoarea sigiliului, care poate fi roșie, maro și roșie, maro și albastră, roșie și albastră, maro, albastră sau verde.

Există două bancnote de 2 dolari necirculate care au o valoare care poate depăși 4.500 de dolari, potrivit U.S. Currency Auctions. Ambele sunt bancnote de trezorerie din 1890. Una are un sigiliu maro, în timp ce cealaltă are un sigiliu roșu.

Multe dintre bancnotele de 2 dolari listate pe eBay – un popular site multinațional de licitații – sunt împachetate în seturi care au un preț de la 7,50 dolari până la 10.000 de dolari. Listele actuale pentru bancnote de 2 dolari de pe GreatCollections Coin Auctions au oferte care nu depășesc 100 de dolari.

În 2021, Consiliul Guvernatorilor Sistemului Rezervelor Federale a raportat că în circulație se aflau bancnote de 2 dolari în valoare de aproximativ 2,8 miliarde de dolari. Credincioșii superstițioși au considerat în cele din urmă că valoarea nominală a bancnotei poartă ghinion.

„Bancnota de 2 dolari a fost adesea considerată a aduce ghinion, deoarece deuce era un nume pentru diavol. Destinatarii rupeau un colț, crezând că astfel se va anula ghinionul bancnotei. Acest lucru a făcut ca multe dintre bancnote să fie scoase din circulație ca monedă mutilată.”, spun specialiștii în colecții numismatice.

Bancnota de 2 dolari a debutat în 1862. Prima dată a prezentat un portret al părintelui fondator Alexander Hamilton, primul secretar al Trezoreriei, potrivit Biroului de gravură și imprimare al SUA. Portretul lui Hamilton a fost înlocuit cu cel al lui Thomas Jefferson, cel de-al treilea președinte al SUA, odată cu bancnotele din seria 1869 ale Statelor Unite. El rămâne chipul bancnotei de 2 dolari, iar Bureau of Engraving and Printing spune că nu există planuri de reproiectare a bancnotei de 2 dolari.

Concluzie

Așadar, dacă aveți o bancnotă de 2 dolari ar fi bine să vă gândiți de două ori înainte de a o cheltui într-un magazin. Bancnota în sine ar putea valora mult mai mult de doi dolari, adică cu mii de dolari mai mult. După cum ai citit, anumite bancnote de 2 dolari pot ajunge la 4.500 de dolari și chiar mai mult pe piața obiectelor de colecție, iar aproape toate cele cu adevărat valoroase au fost tipărite în secolul al XIX-lea. Dar chiar și bancnotele tipărite în ultimii 30 de ani pot valora sute de dolari, dacă aveți cea potrivită.