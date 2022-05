Afecțiunea nebănuită a Andreei Bănică. Se simțea balonată și a mers la o consultație. Ce diagnostic neașteptat i-au pus medicii

Andreea Bănică a fost și este mereu deschisă cu fanii ei. Recent, cântăreața a vorbit despre o afecțiune care o afectează de foarte mult timp și este des întâlnită la femeile care au copii. Despre ce este vorba?

Andreea Bănică a dezvăluit că suferă de diastază. Aceasta constă în separarea parțială sau completă a mușchilor abdominali drepți în timpul sarcinii, o afecțiune întâlnită des la femeile care au copii.

Câteva dintre simptomele diastazei sunt: senzații de balonare, tulburări de tranzit intestinal, arsuri stomacale, incontinență urinară și disconfort atunci când sunt practicate diferite activități.

Andreea Bănică a fost mereu adepta sportului și a stilului de viață sănătos, însă această afecțiune persistă, iar una dintre cele mai rele simptome cu care se confruntă cântăreața este balonarea.

„Am remarcat că în urma efortului pe care îl depun, în urma dietelor pe care le țin și a mâncatului sănătos, a sportului nu se rezolvă problema abdomenului. Și mai tot timpul mă simțeam umflată. Și mă simt și acum, și balonată. E o mică umflătură în partea de jos a abdomenului ceea ce este deranjant pentru mine făcând atâta efort pentru a arăta cât mai bine. Mi s-a părut dubios și atunci am consultat un doctor.

Andreea Bănică este deschisă cu fanii ei, așa că atunci când a fost întrebată dacă vrea să devină din nou mămică, vedeta nu a ezitat să răspundă. Cântăreața a explicat că, dacă ar mai avea din nou 25-26 de ani, cu siguranță ar mai face un copil, deoarece își dorește o familie numeroasă.

„Dacă aș mai fi avut 25 de ani sau 26 de ani, cu siguranță aș mai fi făcut un copil, pentru că mi-aș fi dorit trei copii. Am depășit această vârstă, chiar și 30 de ani am depășit, chiar și 40 de ani am depășit și atunci nu mai este cazul de un alt copil în viața noastră.