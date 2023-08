Afacerile din care Tania Budi face mulţi bani. În ce oraş din România a ales vedeta să investească: „Suntem ocupati mereu”

Una din frumoasele dive al showbiz-ului românesc, Tania Budi, a ajuns la vârsta de 55 de ani, iar vedeta arată impecabil, fiind invidiată chiar și de mai tinerele aspirante la acest statut. Dar, în afară de cariera pe care a avut-o în televiziune, în urmă cu aproape 15 ani lua decizia de a i se alătura fratelui ei, Ionuț Budi, iar astăzi este o adevărată femeie de afaceri. Într-un dialog recent cu Ego.ro, fanii au aflat care sunt afacerile din care Tania Budi face mulţi bani, dar și în ce oraş din România a ales vedeta să investească. Citește mai departe și află detaliile.

Pe 6 februarie a.c., Tania Budi a făcut frumoasa vârstă de 55 de ani, iar pentru multe tinere aspirante la statutul de vedetă, ea poate fi un model. Dar, așa cum povestea într-un alt interviu, norocul a fost cel care a ajutat-o cu mai bine de 30 de ani în urmă să aleagă cariera în televiziune:

Avusesem de copil o admirație profundă pentru crainicele Televiziunii Române și a fost al doilea vis din viața mea pe care mi l-am împlinit. Primul fusese cu Facultatea de Matematică. Chiar dacă nu am terminat-o, mi-am demonstrat că pot să fiu mai deșteaptă decât frumoasă.”, povestea Tania Budi pentru Viva.

În ‘92-‘93 mă angajasem deja prezentatoare la Antena 1. Atunci eram toți novice în branșa asta, învățam din mers. Un an sau doi mai târziu am ajuns crainică la TVR.

„M-am mutat în București în 1987, după ce am luat examenul de admitere la Facultatea de Matematică, secția matematică pură. Dupa 91, însă, atracția pentru showbiz mi-a schimbat traiectoria. M-am îndreptat spre Jurnalism, dorindu-mi să fac televiziune.

Ceea ce este și mai mult de admirat la Tania Budi, este că după ce a terminat deja două facultăți, la 40 de ani lua decizia de a o face și pe a treia, intrând la UNATC, la secțiunea Teatru. După o activitate importantă în televiziune, film, voci și imagine pentru reclamele la anumite produse, vedeta lua o altă decizie ce avea să-i schimbe viața și traiectoria.

Fratele Taniei, Ionuț Budi este deja recunoscut ca un bun om de afaceri, cel puțin pe litoralul românesc, unde deținea și încă mai deține restaurante și chiar un club de noapte. Dar, în urmă cu aproape 15 ani, Tania Budi lua decizia de a i se alătura fratelui ei și de a investii în afaceri. Recent, într-un dialog exclusiv cu cei de la Ego.ro, fanii au aflat care sunt afacerile din care Tania Budi face mulţi bani:

Mai este un club în Mamaia de care se ocupă numai fratele meu și ăla merge doar vara. Dar în rest, 12 luni pe an suntem ocupați cu afacerile”, a mărturisit Tania pentru Ego.ro .

După cum fanii bine știu, frumoasa blondă s-a născut la malul mării, așa că inevitabil a fost mult mai atrasă de orașul natal, deci și faptul că ales Constanța ca fiind oraşul din România în carea ales vedeta să investească părea a fi o decizie firească.

Dar, deși afacerile îi ocupă aparent tot timpul, având în vedere că este în permanență aproape de plajele de pe litoral, Tania Budi spune că „Acum am timp, dar nu îmi mai place să stau la plajă.”, și că și-a propus ca în perioada de sezon să facă cât mai multă plajă:

„Eu merg pe plajă la 5 după-amiaza că atunci este soarele bun. Îmi place să fac o baie, două, trei în mare și cam atât. Timp am pentru că mai ales acum, de vreo lună, am și noroc de vreo doi manageri foarte buni care mi-au luat așa multe din lucrurile pe care trebuia eu să le pun la punct și am timp să mă ocup mult și de mine, de distracția mea și de prietenii mei”, a mai povestit Tania.