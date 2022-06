Afacerea pe care Ion Țiriac a decis să o vândă. Ce planuri mărețe de viitor are

Afacerea pe care Ion Țiriac a decis să o vândă. Miliadrarul român scapă treptat de unele business-uri de-ale sale, dar investește în altele. Fostul jucător de tenis a cedat turneul de la Madrid pentru 360 de milioane de euro, alte 30 de milioane urmând să-i fie plătite pentru un turneu de golf. Dar Ion Țiriac înstrăinează și alte „bucăți” din imperiul său de afaceri, ultima dintre aceste tranzacții fiind finalizată de curând.

Afacerea pe care Ion Țiriac a decis să o vândă. Banca Transilvania a cumpărat Ţiriac Leasing de la Grupul Ţiriac, prima achiziţie BT a unei companii de leasing care nu face parte dintr-un grup financiar-bancar, se arată într-un comunicat de presă, potrivit bursa.ro.

BT şi Grupul Ţiriac au anunţat în ianuarie semnarea acordului de achiziţionare. A urmat primirea aprobării din partea Consiliului Concurenţei, iar în această etapă, odată cu închiderea tranzacţiei, BT va începe integrarea Ţiriac Leasing în Grupul Financiar Banca Transilvania, mai scrie aceeași sursă.

Ţiriac Leasing are un portofoliu diversificat de produse de leasing şi oferă finanţare în sistem de leasing financiar pentru toate modelele de autovehicule, precum şi finanţare de echipamente. Clienţii săi sunt companii private, instituţii din sectorul public, multinaţionale, persoane fizice şi persoane fizice autorizate. Compania a ajuns la active de 213 milioane de euro, la finalul anului 2021, iar de-a lungul timpului a finanţat aproape 40.000 de clienţi.

Ion Țiriac a mai semnat în luna ianuarie un acord pentru vânzarea Ţiriac Operating Lease (companie specializată în consultanţă pt IMM-uri privind soluţii de mobilitate) către compania Autonom, specializată în leasing operaţional şi închirieri auto. Tranzacţia va fi finalizată în prima parte a acestui an, după primirea aprobării Consiliului Concurenţei, a anunțat adevarul.ro.

Dar Ion Țiriac are și planuri grandioase cu banii obținuți din toate aceste tranzacții. La care se adaugă cele 360 de milioane de euro obținute prin vânzarea turneului de la Madrid către compania americană IMG. De curând, omul de afaceri cu o avere estimată la 1,44 miliarde de euro a vorbit despre planurile sale în privința investițiilor în sportul românesc.

Țiriac a inaugurat „Țiriac Tower”, o clădire cu birouri de lux în care a investit 30 de milioane de euro. La eveniment el a anunțat și construcția unui complex sportiv la Otopeni, dar și a unei Academii de tenis în care va investi 100-150 de milioane de euro.

„Trebuie să adaug că există o donație de 100-150 de milioane de euro de la Federația Internațională Țiriac. Banii vor fi folosiți la Otopeni. Vom face un hotel, o piscină olimpică a acoperită, o sală de gimnastică, un teren de tenis și o academie de tenis cu 30 de terenuri.

Să vedem ce-o să facem la Otopeni. Academia Țiriac sau Academia Țiriac-Năstase, să vedem. Vreau să am 30 de terenuri și un central de 7.000 de locuri. Pentru că ăla de la BNR de l-a construit Ceaușescu s-a terminat! Eu lucrez la o altă dimensiune, vreau s-o fac și să rămână. Banii îi am, mai ales după ce-am vândut și turneul de la Madrid. Eu fac în Otopeni în 2 ani, deci în 2024!”, a spus Ion Țiriac, la evenimentul menționat.