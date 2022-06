Ion Țiriac reînvie sportul în România: „Este cel mai mare proiect. Sunt foarte mulți bani la mijloc”

Ion Țiriac reînvie sportul în România. Fostul jucător de tenis are planuri mari în acest sens, mai ales după ce beneficiază și de cele 390 de milioane de euro care i-au fost plătite pentru vânzarea turneului de la Madrid și a unui altuia, de golf. Ion Țiriac va demara construcția unor complexe sportive grandioase ce vor fi printre cele mai mari investiții în acest domeniu făcute în țara noastră după 1990.

Ion Țiriac reînvie sportul în România. Omul de afaceri nu are de gând să abandoneze ideea revitalizării mișcării sportive din România. De curând, la evenimentul de inaugurare a clădirii de birouri „Țiriac Tower”, din zona Piața Victoriei, miliardarul a împărtășit o parte dintre planurile sale.

„Trebuie să adaug că există o donație de 100-150 de milioane de euro de la Federația Internațională Țiriac. Banii vor fi folosiți la Otopeni. Vom face un hotel, o piscină olimpică a acoperită, o sală de gimnastică, un teren de tenis și o academie de tenis cu 30 de terenuri.

Să vedem ce-o să facem la Otopeni. Academia Țiriac sau Academia Țiriac-Năstase, să vedem. Vreau să am 30 de terenuri și un central de 7.000 de locuri. Pentru că ăla de la BNR de l-a construit Ceaușescu s-a terminat! Eu lucrez la o altă dimensiune, vreau s-o fac și să rămână. Banii îi am, mai ales după ce-am vândut și turneul de la Madrid. Eu fac în Otopeni în 2 ani, deci în 2024!”, a spus Ion Țiriac, la evenimentul menționat.