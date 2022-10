Afacerea nebănuită cu care un român a dat lovitura. „N-am ştiut la ce ne angajăm să facem”. Acum se bucură din plin de succes

Afacerea nebănuită cu care un român a dat lovitura. „N-am ştiut la ce ne angajăm să facem”, spune bărbatul care a avut o idee genială. Acum se bucură din plin de succes. Afacerea este una simplă pe care ar putea să o facă oricine, despre ce este vorba vezi un pic mai jos.

Căpșunile s-au copt de mult, încă din vară, la cei mai mulți agricultori, însă mai sunt câțiva care mai au delicioasele fructe la vânzare. Cum este posibil așa ceva?

Unii dintre agricultori au apelat la soiuri de căpșuni care rodesc mult mai târziu, până aproape când vine perioada de îngheț, astfel că acum, fac bani frumoși din vânzarea lor.

Căpşunile care se coc toamna târziu au fost plantate de un proaspăt absolvent al facultății de horticultură. Plantația se află în Târgu Lăpuș, acolo unde Dorin a început să planteze căpșuni care rezistă la frig pe o suprafață de 3000 de metri pătraţi.

Astăzi, tânărul a ajuns să cultive căpșuni, toamna, de pe o suprafață de 8000 de metri pătrați, astfel că banii au început să curgă. Delicioasele căpșuni ale lui Dorin ajung astfel în toată țara.

Tânărul absolvent de horticultură a fost încurajat de părinți în privința căpșunilor care se coc târziu. Au realizat ce fructe căutate sunt la acest timp, astfel că au investit imediat în afacere.

„Căpșunul este foarte căutat, am văzut asta din primul an când am plantat şi am avut rod, e un fruct care iese prima dată în luna mai pe piaţă.

Acum, la jumătatea lunii octombrie, căpşunii culeşi din plantația de la marginea orașului Târgu Lăpuș se vând pe alese”, mai spune Dorin Leșe.