Mai mulți tineri care au vrut să ajute la învierea tradiţiei şi să ajute meşteşugarii români să readucă în atenţie arta s-au umplut de bani. Care este afacerea tradiţională cu care doi tineri au dat lovitura, în România. Nici ei nu se aşteptau să le meargă atât de bine.

Afacerea a început în urmă cu şase ani, dar inițial totul a început de fapt ca un proiect de CSR pentru sprijinirea zonei de meşteşug şi artă populară.

Apoi, totul a devenit, încet-încet, o afacere în sine, de care este astăzi este responsabilă o întreagă echipă de antreprenori care au entuziasmul în sânge.

”Ce-am dorit să dăm ceva înapoi lumii, cu expertiza pe care o aveam, respectiv de antreprenoriat, marketing şi comunicare. Proiectul a început organic, am luat ţara la pas, am întâlnit meşterii populari de renume, artizanii locali, le-am aflat problemele, am discutat despre ce ar putea fi făcut şi am creionat o idee de proiect”, povesteşte Cosmin Cucoş, potrivit zf.ro.