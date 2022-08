Afacerea în care Mihaela Cernea a investit în plin proces de divorț. Ce se întâmplă cu trupa Class. „Mă implic personal” EXCLUSIV

În urmă cu câteva luni, Mihaela Cernea și-a deschis club chiar în Centrul Vechi de care se ocupă personal, potrivit propriilor sale mărturisiri, făcute pentru playtech.ro. Artista și-a dorit ca elevii de la școala sa de muzic să poată cânta și-n altă parte decât într-un studiou, pentru a fi văzuți de cât mai multă lume. În ceea ce privește cariera sa muzicală, aceasta ne-a spus că trupa Class, din care face parte, mai cântă doar foarte rar, și atunci pe scene mari, la evenimente importante.

În timp ce viața personală îi e marcată de procesul de divorț de pictorul Costin Craioveanu, Mihaela Cernea și-a deschis club chiar în Centrul Vechi, în urmă cu câteva luni. Potrivit propriilor sale mărturisiri, făcute pentru playtech.ro, artista a luat această decizie nu dintr-un interes comercial, ci pentru a le putea oferi elevilor săi de la școala de muzică pe care o are posibilitatea de a cânta și-n altă parte, decât într-un studiou de înregistrări.

„Căutam un loc unde să-i duc pe copiii mei, pentru evenimente, un club. Am vrut să-i scot, să cânte tot timpul, nu doar în studiou. Nu m-am gândit la un interes comercial. Inițial am vrut ceva mai mic, dar când am văzut locul acesta din Centrul Vechi , le-am pus pe hârtie, am început să-mi fac planul. În fiecare duminică seara, sunt live-uri cu elevii mei, cu tinere talente. Pe timp de vară facem în fața clubului, e mai bine afară, să-i vadă cât mai multă lume”, ne-a declarat artista.