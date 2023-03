Afacerea cu care un român a dat lovitura. Un kilogram de carne se vinde și cu 890 de lei VIDEO

Un antreprenor român a dat lovitura în afaceri cu o idee interesantă. Timișoreanul a mizat pe cea mai scumpă carne din lume – Wagyu -, care i-a rotunjit frumos veniturile. Acum, bărbatul face mulți bani de pe urma acestei rase de bovine. Un kilogram de vită se vinde chiar și cu 900 de lei!

Gustul bogat și untos al fripturii Wagyu și prețul său ridicat au făcut din această carne una dintre cele mai venerate delicatese din lume. Totuși, cum se traduce acest nume faimos?

Traducerea literală a lui Wagyu, „vacă japoneză”, este un indiciu nu atât de subtil precum caracteristicile cărnii de vită pe care urmează să o mănânci, ci este definit de locul de naștere. Pentru a fi eligibilă, o vacă de rasă pură trebuie să fie legată genetic de una dintre următoarele patru tipuri născute în Japonia: Akage Washu (maro japonez), Kuroge Washu (negru japonez), Mukaku Washu (polled japonez) sau Nihon Tankaku Washu (Shorn japonez).

Așa cum spuneam în deschiderea articolului, un român s-a îmbogățit datorită vacilor Wagyu, care au cea mai scumpă carne din lume! Un kilogram poate ajunge să coste chiar şi 400 de dolari, dar gurmanzii susțin că merită toți banii, având în vedere calitățile culinare.

Antreprenorul Raimond Rusu creşte în ferma sa din Becicherecu Mic, judeţul Timiş, vaci din cele mai scumpe rase din lume şi este unul dintre pionierii Wagyu în România.

„Am luat mai multe rase de vaci. Şi Angus, şi bălţată pe linia de carne, iar din Wagyu am încercat embrionări în Germania şi am adus vaci gestante de pe urma cărora am obţinut aceşti viţei de Wagyu”, a dezvăluit Raimond Rusu la Antena 3 CNN.

Deși exemplarele de Wagyu din ţara noastră nu depăşesc 400 de capete, sectorul este în plină dezvoltare. Doar în ferma din Timiş cresc deja peste 100 de văcuţe scumpe.

De ce este Wagyu atât de scumpă? Carnea are o textură uşoară şi o aromă dulce bogată, iar grăsimea are un conţinut ridicat de acizi graşi nesaturaţi, care potențează aroma.

„În 2017, am fost pentru prima oară în Germania, să văd pe viu acest animal, iar crescătorul de acolo avea şi un mic abator şi mi-a prezentat un produs vidat şi iniţial. Când m-am uitat, am crezut că e salam. Am cumpărat, m-am dus acasă, l-am pregătit şi apoi am zis că aşa ceva este rar. Nu am crezut până nu am încercat”, a afirmat el.