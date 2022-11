Afacerea cu care o româncă a dat lovitura. Ia şi 500 de lei pentru un produs vândut, e ceva inedit

O româncă a dat lovitura în afaceri după ce a avut ideea să intre în industria textilă. Soțul femeii a lucrat mai mulți ani pentru o fabrică din industrie, astfel că a știut cum să se orienteze pentru a produce marfă cu care să facă față concurenței. Familia așteaptă pentru 2022 o cifră de afaceri de aproape un milion de euro.

Florian Iovan a lucrat mulți ani pentru Integrata de In Baloteşti, astfel că atunci când a intrat în afaceri alături de soția lui, Tania, au știut ce marfă se cere în piață.

Au reușit astfel să creeze un produs care să facă față în industria textilă, în ciuda concurenței acerbe.

Bazele afacerii au fost puse încă din 1994, firma numindu-se deFlorian, iar acum, soţii Iovan şi fiica lor, Andreea Costache, produc în aceeaşi fabrică din Baloteşti pânze pentru designeri şi mici producători locali, aşternuturi din pânză, precum şi alte textile pentru casă, fețe de masă sau haine.

„Firma am înfiinţat-o în 1994 şi ne-am propus să facem ceva care să ne menţină în piaţă. Este foarte greu să lucrezi textile, mai ales pânză, pentru că avem o concurenţă enormă. Şansa noastră a fost că la Integrata de In Baloteşti, unde eu am lucrat toată viaţa, a existat de pe vremea lui Ceauşescu o secţie care lucra pentru artizanatul românesc.