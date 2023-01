Afacerea cu care o româncă a dat lovitura, are sute de comenzi lunar. Poţi face şi tu asta chiar de acasă

O româncă a reușit să dea lovitura cu o afacere impresionantă. Aceasta are deja sute de comenzi lunar și de bucură de succesul câștigat după multă muncă. Antoanela Masalagiu realiza la început simple semne de carte, iar acum creează diverse obiecte pentru casă și accesorii pentru doamne. De asemenea, femeia își dorește să depășească în viitorul apropiat și granițele țării.

Antoanela Masalagiu a plecat de la un semn de carte, iar acum a ajuns să realizeze sute de ornamente și bijuterii lunar, dar își dorește să depășească în viitorul apropiat granițele țării. Antreprenoarea visează ca în curând să își listeze produsele pe o platformă internațională, dar și să facă angajări pentru a face față comenzilor.

Afacerea de care se bucură se numește ,,Cu drag”, a pornit de la un simplu semn de carte, iar acum are la dispoziție pentru clienți bijuterii și ornamente pentru casă. Totul a început în anul 2020, moment în care i-a venit ideea să își încerce norocul și să comercializeze astfel de produse.

M-am gândit că îşi doreşte şi altcineva să aibă parte de aceste ornamente. Am avut un succes mai mare decât mă aşteptam. Oamenii au fost foarte receptivi, mai ales că am incercat să aduc ceva nou pe piaţă”, spune antreprenoarea. (Sursa: zf.ro )

La scurt timp, aceasta a început să creeze bijuterii. Investiția de la început a fost de doar 2.500 de lei, bani pentru achiziționarea de materiale pentru produse.

„M-am documentat foarte bine înainte de tot ce am nevoie şi am preferat să fac această investiţie şi să mă asigur că am tot ce îmi trebuie ca să creez produsele fără probleme”, spune ea.