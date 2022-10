Afacerea cu care Monica Tatoiu a dat lovitura. Câştiga un milion de lire într-o lună, aşa a făcut avere

Monica Tatoiu a oferit detalii despre afacerile cu care a dat lovitura. Vedeta în vârstă de 65 de ani a dezvăluit în cadrul unei emisiuni amănunte despre cum a ajuns la o avere impresionantă. De asemenea, cea din urmă a spus și care este motivul pentru care s-a retras din afacere. „Câștigam și un milion de lire sterline pe lună. Am renunțat, n-am vrut să semnez mizerii. Conduceam cu fluierul în gură”, a subliniat aceasta.

Monica Tatoiu a devenit cunoscută datorită afacerilor sale de succes. Femeia a deținut funcția de director general al unei companii internaționale de cosmetice. Cea din urmă a intrat ușor și în lumea mondenă, mai cu seamă că a devenit rapid unul din cele mai controversate personaje publice datorită personalității tranșante și transparente.

Vedeta a fost invitată la numeroase emisiuni, iar de curând a acceptat invitația și în show-ul ,,40 de întrebări cu Denise Rifai”. Monica Tatoiu a început să muncească de la vârsta de 16 ani, iar în perioada 1995-2009 a condus afacerea de succes în cadrul companiei Oriflame.

Ea și soțul celebru au investit atunci suma de 300.000 de euro pe care au recuperat-o în doar șase luni. Afacerea a crescut până la 33 de milioane de euro, iar acum are o avere estimată la aproximativ 7.5 milioane de euro. Blondina deține o casă de 633 de mp și un teren de 2.590 mp, ambele valorând aproximativ două milioane de euro, plus acțiunile de la compania de cosmetice cu sediul la Stockholm.

„În primii doi ani când am făcut profit un milion de lire sterline pe lună, nu știam cum e cu marfa. Era să-l bat pe directorul financiar când mi-a zis că a făcut profit un milion pe lună: Unde sunt banii, în bancă?!. Păi, nu sunt, Aoleu, ni i-a furat?!. Am fost cea mai profitabilă parte din grup fiindcă mi-a fost frică să nu se spună că românii fură.

Așa am fost educată, number one, nota 10, nu fur, sunt cinstită și sunt mai deșteaptă decât restul. Am avut complexul de premiant. Conduceam cu fluierul în gură. Fără să bat pe nimeni. Mi-a zis un general de securitate, de la SRI: Doamna Tatoiu, vă iau șefă de personal la mine!”, a povestit Monica Tatoiu despre afacerea sa de succes în cadrul emisiunii ,,40 de întrebări cu Denise Rifai”.