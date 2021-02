Cum trăiește Monica Tatoiu la 64 de ani. Din ce face bani mulți

Monica Tatoiu trăiește o viața ca în povești, la cei 64 de ani. Femeia de afaceri călătorește și își petrece timpul așa cum își dorește, fără să fie nevoită să se gândească la ziua de mâine, în ceea ce privește situația financiară.

Monica Tatoiu, spre deosebire de majoritatea pensionarilor din România, nu duce deloc o viață grea. Femeia de afaceri este căsătorită cu Victor de 39 de ani, cel care i-a devenit soț în 1988. Vedeta nu are deloc timp să se plictisească, iar asta pentru că își permite orice lux pe care și l-ar putea dori.

Monica Tatoiu a dezvăluit, într-un interviu acordat publicației Click! că muncește de 16 ani. Se mândrește cu o pensie mare, iar asta pentru că toate veniturile au fost trecute în cartea de muncă. Acum, vedeta oferă meditații online, lucrează la o carte, iar în timpul liber merge la poligon la trageri.

„Am o pensie mare, pentru că toate veniturile au fost trecute în cartea de muncă. Am fost obișnuită să muncesc de la 16 ani. Nu am renunțat să muncesc. Doar că acum o fac gratuit. Dau meditatiii pe skype, am publicat două cărți, scriu două editoriale săptămânal, lucrez la o carte despre modul în care economicul a determinat politicul din ‘45 încoace. Acum învăț despre sistemele de înarmare. Merg la poligon la trageri”, a spus Monica Tatoiu pentru sursa citată.