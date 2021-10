Afacerea cu care Laurette vrea să dea lovitura. A investit 80.000 de euro

Laurette a lipsit o bună bucată de vreme de la TV, dar nu a stat degeaba ci a dezvăluit că a avut foarte multă treabă. Invitată la Teo Show, frumoasa mulatră a dezvăluit că s-a implicat într-o afacere în care a investit nu mai puțin de 80.000 de euro, bani împrumutați de la bancă.

Laurette a spus că și-a deschis un salon de masaj terapeutic și are mare încredere în acest business cu care vrea să dea lovitura. Vedeta a făcut un credit la bancă și a investit banii în această afacere.

”Este bine să fii și singură, dar e bine să ai și pe cineva, dar e bine să fie acel cineva care ți-e jumătate. Eu am avut acest bussines plan acum 2 ani și jumătate, era pe hârtie și m-am tot gândit ce să fac. M-am apucat să pun pe hârtie business planul și am hotărât să deschid un salon de masaj terapeutic, pentru că eu după o perioadă stresantă mergeam la masaj.

Am lucrat singură, am găsit echipa de zugrăvit singură, am găsit singură locația unde să fac salonul, eu am găsit mobilierul, tot. Pentru afacere, am făcut un credit la bancă, tot la banca la care am și creditul la casă, am avut oameni care să mă ajute, sunt foarte mandră de aceea ce a iesit. Am deschis salonul acum zece zile, iar când a sunat primul client, țipam toate de bucurie. Eu vreau să creez un trend în materie de masaje terapeutice. Voi aduce fete din Nepal care sa facă mesaje terapeutice, dar și din Camerun.”, a spus Laurette.