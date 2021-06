Afacerea cu care Cristian Țânțăreanu dă lovitura. A investit deja 6 milioane de euro, chiar săptămâna trecută

Cristian Țânțăreanu a dat lovitura! Cunoscutul afacerist a investit deja 6 milioane de euro în noul proiect. Acesta a luat decizia să se aventureze și să ‘spargă’ o sumă mare chiar săptămâna trecută. Ce detalii sunt cunoscute? Bărbatul a făcut dezvăluiri în premieră în cadrul unei emisiuni iubite.

Cristian Țânțăreanu, detalii despre investiția recentă de 6 milioane de euro

Cristian Țânțăreanu este unul dintre cei mai bogați oameni din România, iar recent a fost invitat în emisiunea ’40 de întrebări cu Denise Rifai’. Cunoscutul afacerist a fost ani la rând pe primele locuri în topul celor mai bogați din țară și a rămas renumit după ce a creat celebra zonă verde din Corbeanca în care locuiesc multe dintre vedetele din showbiz-ul românesc.

A fost râvnit pentru viața sa controversată, dar a ales să se retragă din lumina reflectoarelor în detrimentul liniștii. Acesta a surprins încă de la prima întrebare, mărturisind câți bani are în portofel. Cel din urmă a spus că soția sa a avut grijă la acest detaliu și i-a pus o sumă mică pe care ar putea să o plătească pe o posibilă amendă:

”Știind că vin aici și pot să plătesc vreo amendă, cred că mi-a pus vreo 100, 200, 300 de lei. Nu știu cât a pus exact nevastă-mea. Nu port niciodată bani la mine, că nu cumpăr eu nimic, nici nu știu. Bani lichizi nu am avut niciodată. În contul firmei or fi niște bani, câteva sute de mii de euro. Dar toți banii mei îi investesc. Cum a fost și acuma, am avut niște bani, am cumpărat un apartament la mare. Toți banii se investesc, păi ce altceva să fac, să fac poze cu ei?”

Care este averea familiei?

Ulterior a adus în prim-plan detalii despre sume mari pe care le-a investit în ultima vreme. Concret, este vorba despre suma cuprinsă între 12 și 15 milioane de euro, 6 milioane de euro i-au revenit familiei căreia îi revine un procent de 52%.

În urmă cu o săptămână afaceristul a luat 3 milioane de euro credit, sesizând mai apoi că ar mai avea nevoie de încă două milioane: ”Deci orice ban de la noi pleacă imediat, ceea ce nu e bine, că vine o boală de inimă, un cancer și ai nevoie iute…dar am la cine să mă împrumut ca să scap cu viață.”