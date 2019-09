Afacerea care l-a îmbogățit pe Ștefan Bănică Jr. Îi aduce mai mulți bani decât muzica. Ce avere le lasă copiilor săi

„There’s no business like show business”, cântă Irving Berlin, ceea ce se regăsește și în viața artiștilor. Iar, dacă muzica îi ține cu capul în aer, ceva trebuie să îi țină pe artiștii noștri și cu picioarele pe pământ, cum ar fi un domeniu pragmatic. Ce afaceri are Ștefan Bănică Jr.? Îi aduce mai mulți bani decât muzica.

Afacerea care l-a îmbogățit pe Ștefan Bănică Jr.

Cântăreții străini câștigă milioane de euro din activitatea lor, așa că și artiștii autohtoni trebuie să facă ceva pentru a nu se lăsa mai prejos. Vedetele din țara noastră își câștigă existența din concerte, dar și din mici afaceri pe care le derulează prin firmele proprii.

Smiley are HaHaHa Production, Andra și Măruță au mai multe firme, printre care și Andra Business Media SRL, o companie ce are ca profil organizarea de spectacole, Brenciu are firmă de producție, Bittman face bani de pe urma ”Wake Park”, un centru de agrement a cărui patron este, dar Bănică?

Solistul are stofă de antreprenor

Cu 3 copii acum, artistul trebuie să se îngrijească mai mult de partea financiară. El administrează compania Mabel Concert SRL, din care deține 51%. Solistul are stofă de antreprenor, iar dovadă stau cifrele, căci Bănică e pe plus. Spre exemplu, în 2014, compania avea o cifră de afaceri de 3.10.414 de lei.

Activitate

Actor, compozitor, interpret, regizor, producător și moderator TV, e clar că Bănică e bun la toate. Are o carieră de peste 30 de ani și este unul dintre cei mai complecși artiști din țara noastră. A susținut mii de concerte și a stabilit recorduri în România prin evenimentele susținute la Sala Palatului de Crăciun. Cu 15 albume lansare, 500.000 de exemplare vândute, premiate cu 5 discuri de aur și 2 de platină, artistul de bucură de admirația multor români.

Mai mult, el s-a bucurat și de admirația oficialilor țării. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, i-a conferit actorului, la 13 mai 2004, Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria D – ”Arta Spectacolului”, ”în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului”.