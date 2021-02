Afacerea care a înflorit în pandemie. Cum poți face și tu bani extrem de rapid, de fapt

În pandemie, multe afaceri au avut de suferit, dar există și vești bune. Mai mulți români au simțit nevoia să se reinventeze și au pornit noi proiecte inedite din care se câștigă mulți bani și care sunt extrem de apreciate de părinți, dar și de copii.

Cum s-au reinventat mai mulți români în pandemie

În pandemie, multe afaceri au avut de suferit, dar există și vești bune. Deși mulți proprietari de afaceri au avut de înfruntat provocări grele, iar anumite industrii au fost îngenuncheate de schimbările aduse, există un nou sector spre care mai mulți români își îndreaptă atenția.

Dan Dumitru și-a pornit o firmă de marketing online ce a încântat mulți părinți. De copii nu mai spunem, căci aceștia au putut să se folosească de creativitate și în perioada de lockdown. Acesta și-a deschis o afacere de produse tip Do It Yourself, ce au prins bine la public.

Cele mai căutate afaceri. Cum poți face bani în această perioadă

Dan Dumitru are o varietate de produse, de la puzzle-uri 3D, la picturi și goblenuri aduse din toate colțurile Europei. Acesta a făcut o investiție de 10.000 de euro, iar acum, cifra de afaceri se ridică la 200.000 de euro, semn că ideea lui a fost foarte apreciată de români.

În pandemie, multe afaceri au avut de suferit, dar există și vești bune. Mai mulți români ce fie au avut o idee de afacere, fie au rămas fără locul de muncă, și-au deschis afaceri în această perioadă. Registrul Comerțului arată că 40.000 de noi firme au intrat pe piață în perioada martie-august 2020, semn că lumea își dorește să se reinventeze.

Domeniul comerțului, preferat de români

Chiar dacă pe atunci ne aflam în perioada de lockdown, românii nu s-au ferit de a risca. Multe dintre firmele noi se află în domeniul comerțului. În același timp, oamenii au preferat și domeniul construcțiilor, dar și al transportului și depozitării.

Cei mai mulți noi antreprenori se află în București, semn că orașul se bucură de foarte multe afaceri, iar românii consideră Capitala un loc bun de a câștiga bani. Printre locurile bune pentru a începe un nou proiect în perioada de lockdown se mai numără Ilfov, Cluj, Timiș și Constanța.