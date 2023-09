Afacerea banală cu care doi studenți români au dat lovitura. Acum sunt miliardari: produsul se vinde în Dubai, Statele Unite sau Australia

Ideile de afaceri sunt multe, iar încercările de a dezvolta propriul business la fel. Cu toate acestea, nu multe reușesc să ajungă profitabile și să reziste în timp, făcându-i pe proprietari miliardari. Doi studenți, însă, au reușit, iar produsul lor se vinde astăzi în peste 32 de țări din întreaga lume.

Cu siguranță nu există român care să nu fi gustat măcar o dată din delicioșii pufuleți GUSTO, dar oare câți cunosc povestea lor reală și cine sunt cei care au pus bazele companiei. Vorbim, în rândurile de mai jos, despre povestea celor doi fondatori care, studenți, la acea vreme, aveau să pună bazele unei afaceri ce i-a făcut miliardari.

Compania Phoenixy, este producătorul produselor GUSTO și lider pe piața de profil. Aceasta a început producția produsului încă din anul 1992, în subsolul casei părinților unuia dintre cei doi fondatori în Ploiești.

Astfel, în prezent, produsul este distribuit în 32 de țări, în majoritatea țărilor europene (Suedia, Germania, Spania, Italia, Grecia, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Anglia, Ungaria, Belgia, Croația şi Albania), dar și în Orientul Mijlociu, Noua Zeelandă, Australia, Canada și America, putând fi regăsit pe rafturile celor mai importanți retaileri internaționali.

Compania a apărut încă din vremea în care Cătălin Nour și Eliodor Apostolescu erau studenți și căutau o modalitate de își suplimenta veniturile. Au început cu o afacere cu înghețată, pe care au condus-o timp de patru ani, iar apoi au decis să se extindă pentru a putea avea de muncă pe tot parcursul anului.

Și așa a apărut ideea pufuleților, ”un produs simplu de fabricat, compuşi din mălai şi sare”.

”În facultate fiind, am căutat, împreună cu Cătălin, o metodă de a ne suplimenta veniturile. Am demarat antreprenoriatul nostru prin afacerea cu îngheţată, pe care am dezvoltat-o timp de patru ani.

Brandul numără astăzi aproximativ 30 de ani de vechime, dar și o notorietate ridicată, fiind preferat de milioane de consumatori din întreaga lume. Calitatea superioară, gustul delicios, rețeta unică folosită și tehnologia proprie brevetată de compania Phoenixy, toate stau la baza unicitații produselor GUSTO, o afacere care astăzi valorează circa 21 de milioane de euro.

Pufuleții se produc fabrica din Băicoi, una dintre cele mai mari de la nivel european, cu o producție de peste 1 milion de pungi pe zi.

“Ne-am orientat către export, inițial către țările unde sunt milioane de români. Plecând din țară, românii au luat din obiceiurile de consum, pe care le-au transmis și localnicilor. Apoi ne-am extins în peste 20 de țări.

Acest lucru a necesitat, însă, multă tenacitate, deoarece este evident că atunci când te prezinți în fața marilor companii, fiind o firmă mică, din Băicoi, ai de înfruntat multe prejudecăți. Companiile străine ne spuneau că nu suntem o companie dezvoltată la standardele impuse de ele.

Opt ani am bătut la ușile tuturor companiilor mari, am îmbunătățit firma, am ajuns să standardizăm o tehnologie, care acum este complet tehnologizată. În cei 20 de ani, singura constantă în activitatea noastră a fost că nimic nu a rămas constant, permanent am fost supuși schimbării și provocați să mergem din bine în mai bine.

Iar pentru toate aceste realizări, pot spune că cel mai important capital din companie este reprezentat de oameni, cei cu care lucrăm și cei din afară”, a mai declarat membrul fondator, conform comunitateaccu.ro.