Afacerea banală cu care doi români au dat lovitura în Europa. Au mare succes cu acest produs unic

Nu de puține ori ni s-a demonstrat negru pe alb că românii sunt minți luminate și că ceea ce au inventat a devenit un produs de succes. Este și cazul a doi români care au reușit cu afacerea banală pe care o au să dea lovitura în Europa. Cei doi buzoieni au mare succes cu acest produs unic, iar secretul stă în modul de prepare al produsului inventat de cei doi. Așa că, hai să aflăm care este afacerea banală cu care doi români au dat lovitura în Europa.

Dacă ne uităm în istorie vom vedea că multe din invențiile care stau azi la baza multor produse, unele banale, pe care le folosim azi, au avut în spatele lor mințile luminate ale unor savanți, inventatori, sau genii românești. Dacă ne gândim, de exemplu, la banalul stilou, vom afla că în 1827 era inventat de românul Petrache Poenaru.

Sau, dacă ne uităm azi pe cer vedem avioanele cum trec unul după altul, iar toate au la bază invenția celebrului Henry Coandă, motorul cu reacție, iar lista poate continua cu nume de genii, toți având un singur lucru în comun, România, iar noi ar trebui să ne mândrim cu aceste lucruri și ar trebui să stăm cu capul sus în fața oricui.

Dacă vorbim de lucruri mai recente, aflăm că tot din România au plecat minți luminate care azi fie sunt miliardari, cum ar fi Sebastian Ghiorghiu, devenit miliardar la doar 24 de ani, sau David Oancea, devenit milionar la 37 de ani, sau cel mai recent, Daniel Dines, cofondatorul UiPath, companie româno-americană cotată la peste 10 miliarde de dolari la bursa din SUA.

Pe lângă aceste afaceri de milioane sau miliarde de dolari, mai sunt și micile afaceri de familie, construite de la zero, și care au ajuns să fie cunoscute pe piețele europene, precum este afacerea banală cu care doi români au dat lovitura în Europa.

Daciana Tarași și Constantin Pascu, sunt soț și soție, ea fiind un fizician recunoscut, iar el un chimist foarte bun. Din dorința de a face ceva, cei doi au decis să lucreze ani buni la un produs inedit, fără adaos de zahăr, ci doar pe bază de miere, la care spun ei, au adăugat cătină, afine, petale de trandafir și multe altele. După ani de testare și eșuări, Daciana Tarași și Constantin Pascu au reușit să breveteze un produs unic în Europa, dar nu neapărat prin conținut, ci prin modul de preparare al acestui produs, așa cum spuneam, bazându-se pe miere și nu pe adaosul de zahăr.

„La început ne-am jucat, a fost pur şi simplu o încercare de a mânca sănătos, de a găsi o alternativă în care să păstrăm cât mai aproape de natural ceea ce au fructele de oferit.

Lucrurile au mers treptat. Iniţial am avut impresia că va fi suficientă o construcţie micuţă. După aceea, când am început să înţelegem ce înseamnă industria alimentară, am ajuns la această mică fabrică.

Pentru că altfel nu ai cum să scoţi un produs pe care să îl poţi vinde pe piaţă, conform normelor”, au declarat Daciana Tarași și Constantin Pascu pentru Observator News.