Afacerea banală cu care doi români au dat lovitura. Au contract cu cei de la Carrefour, fac bani frumoşi

Doi români au surprins pe toată lumea cu noua lor afacere. Aceștia au început să facă bani frumoși mai ales după ce au reușit să încheie un contract cu cei de la Carrefour. Unii ar fi vrut să se gândească la asta pentru venituri deosebite, mai cu seamă în aceste vremuri greu încercate din punct de vedere financiar. Iată la ce s-au gândit cei doi și cum au reușit să atingă succesul! puțini au putut să creadă asta.

Românii consumă cartofi pe cât de des posibil. Multe gospodine aleg această legumă pentru că este pe placul tuturor pofticioșilor, dar și pentru că este versatilă.

Doamnele pot prepara cartofi copți, fierți, piure, prăjiți sau în supă. Indiferent de cum aleg să îl introducă în rețete, cele mai multe îl cumpără de la supermarket-uri.

Află că cei care sunt distribuiți la Carrefour sunt crescuți de familia Mucsi. În județul Covasna, la Târgu Secuiesc, fermierul Mihail Mucsi și familia sa se pot lăuda cu o afacere mică, dar care le aduce sume frumoase în conturi.

Cartofii ajung la consumatorul final prin Filiera Calității care garantează trasabilitate și prospețime. Mihail Mocsi este horticultor cu diplomă din 1979. Acesta a început activitatea ca cercetător, iar abia în anul 1994 a luat decizia radicală de a trece la producție.

,,Am început în sectorul de cercetare, unde am petrecut 14 ani la început cercetător, pe urmă și responsabil cu investiții, inginer șef la urmă și în 1994 am decis să nu continui această activitate. Era o decizie destul de grea, pentru că totuși renumele unui om care el lucrează la o stațiune de cercetare este mai mare decât în cazul când este fermier.

Ca atare, au fost niște decizii luate în familie, mai ales că și soția lucra în cercetare. Chiar spuneam că dacă nu mă descurc în activitatea productivă de fermier, poate mă ține soția cu banii câștigați de ea în cercetare, dar nu s-a întâmplat așa.

După un an de zile a venit și soția alături, pentru că trebuiau evidențele contabile făcute de cineva și ulterior în 2007 și fiica mea a terminat facultatea de Horticultură. Deci suntem trei horticultori în familie. Fata a terminat în 2007 și de atunci este alături de noi în această activitate agricolă, de fermieri”, explică Mihail Mucsi. (Sursa: agrointel.ro)