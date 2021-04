Afacere cu jucării de lemn – de ce scule ai nevoie și ce șanse are pe piață o astfel de afacere

Odată cu tehnologizarea majorității obiectelor din jurul nostru, devenim nostalgici atunci când vedem anumite jucării ce ne aduc aminte de modul în care ne jucam când eram mai mici. Puțini copii mai folosesc jucăriile în momentul de față, jocurile pe telefon sunt la modă. Majoritatea dintre noi am avut jucării de lemn ce au rezistat până am devenit maturi. Asta dacă nu au fost dăruite altor generații. Unii părinți aleg să nu le cumpere copiilor jucării electronice sau din plastic, ci să le dăruiască jucării din lemn ce au făcut senzație odată în România.

Afacerea este destul de atrăgătoare pentru orice antreprenor, mai ales atunci când luăm în calcul concurență reprezentată de alți producători în România. Desigur, la fel ca și orice altă afacere, este o provocare ce prezintă riscuri. Din această cauză, nu sunt multe afaceri de acest gen. O parte din antreprenori nu sunt dispuși să-și asume aceste riscuri.

În primul rând, este foarte important ca antreprenorul să fie foarte bine informat în legătură cu acest domeniu și concurența sa. Trebuie să aibă un raport calitate-preț mai ridicat față de adversari. Cu toate că produsul poate fi mai scump, calitatea va fi superioară. Atât timp cât vei avea mai multe linii de producție, vei avea și un profit mai ridicat.

Suma necesară deschiderii unei astfel de afaceri cu tot ce este necesar, se ridică la aproximativ 50.000 de euro. De asemenea, raportul calitate-preț trebuie calculat în funcție de ceilalți producători. Acest lucru poate fi destul de dificil, deoarece în România sunt importante alte jucării din multe țări. Prețurile pentru acestea sunt foarte accesibile și sunt de o calitate bună. Antreprenorul trebuie să țină cont foarte mult de autenticitate. Acest lucru îi va oferi un avantaj față de concurenți.

Odată stabilită suma de care ai nevoie, trebuie să ai grijă ce materiale cumperi. Acestea trebuie să fie de calitate și, preferabil, noi. Caută diferite companii ce pot fabrica astfel de materiale și caută cea mai bună ofertă.

În primul rând, vei avea nevoie de o cameră de producție. Cel mai bine ar fi să o separi în mai multe ateliere. În ea se desfășoară mai multe operațiuni: pictură, asamblare, prelucrare și multe altele. Ca și echipament pentru fabricarea jucăriilor din lemn, vei avea nevoie de:

De asemenea, vei mai avea nevoie și de materiale pentru vopsit. La acest capitol nu ar trebuie să te zgârcești la preț, deoarece produsele sunt destinate copiilor. Vopseaua și lacul ar trebuie să fie de calitate superioară. Ar trebui să luați în considerare și cum împachetezi produsul. De exemplu, ambalajul de carton îndeplinește toate cerințele de mediu.

Cu 40.000 de euro și câteva economii, fondatorii Lemnino au reușit să conducă o afacere profitabilă cu jucării de lemn în Huși. Anca și Alin Costrășel din județul Vaslui, au început o afacere cu jucării educative și mobilier din lemn. Afacerea le-a adus vânzări de peste 50.000 de lei într-un an. Alin este de profesie inginer horticol, iar Anca este traducătoare. După mai multe încercări în lumea antreprenoriatului, cei doi au decis să depună proiectul pentru a obține o finanțare Strart – up Nation.

„Ne-au plăcut totdeauna lucrurile simple, frumoase, autentice, lucrăturile în lemn. Nu avem experiență în tâmplărie, însă o bună perioadă înainte de a depune proiectul am colindat Internetul în lung și-n lat, am citit cărți în domeniu, am învățat despre echipa­mente și tehnici de tâmplărie.“