Aeroportul din Barcelona, câmp de război: zeci de victime și peste 100 de zboruri anulate

Locuitorii Barcelonei trec prin clipe de coșmar, după ce s-a iscat un protest spotan foarte violent. În spatele violențelor se află catalani extremiști, supărați de condamnarea liderilor de la protestele din 2017.

În urmă cu aproximativ doi ani, mii de persoane au participat la proteste și au încercat să declare independența Cataloniei de Spania. Din păcate pentru protestatari, tentativa a fost una eșuată, iar un număr mare de participanți la eveniment au ajuns după gratii. Liderii mișcării extremiste de la acea vreme au făcut subiectul unui proces pentru răzvrătire împotriva statului, după ce au organizat în septembrie 2017 un referendum pentru independență.

La câteva ore după ce nouă lideri ai separatiștilor catalani au fost condamnați la până la 13 ani după gratii, mii de extremiști au ieșit pe străzile din Barcelona și s-au ciocnit cu forțele de ordine. Consecințele protestelor agresive nu au întârziat să apară. În prima fază, cel puțin 37 de oameni au ajuns la spital și mai mulți protestatari au fost reținuți de către autorități, conform Digi24.

Repercusiunile nu ar fi fost atât de grave dacă protestul nu s-ar fi mutat în aeroportul din Barcelona. Din cauza agresivități separatiștilor, peste 100 de zboruri au fost deja anulate. Două curse de la Barcelona spre București au întârziere de cel puțin o oră, dar riscă să fie anulate. Aeroportul El Prat, care a fost luat cu asalt de către protestatari, este cel mai mare aeroport al Spaniei după numărul de pasageri și unul dintre cele mai mari din Europa.

Sute de studenți și funcționari protestează, pe de altă parte, în diferite zone din Barcelona, blocând mai multe străzi în apropierea sediilor unor instituții guvernamentale, scrie Mediafax.

MAJOR BREAKING: Hundreds of thousands protest in Barcelona and across Catalonia to demand the release of the political prisoners. pic.twitter.com/T1kiSSoGRJ

— Catalans for Yes 🎗 (@CatalansForYes) October 14, 2019