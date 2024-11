Adriana Stere, la un pas de paralizie după ce a mâncat brânză contaminată cu o bacterie rară, cumpărată de la un magazin artizanal: „M-am trezit și nu am mai putut să merg”

Adriana Stere a avut parte de o experiență de coșmar, după ce a mâncat brânză contaminată cu o bacterie periculoasă, care i-a afectat capacitatea de a se mișca. Jurnalista a fost nevoită să se prezinte de urgență la spital.

Una dintre cele mai respectate jurnaliste de la ProTV, Adriana Stere, a trecut prin momente dificile care ar fi putut să aibă consecințe grave, după ce a consumat brânză contaminată. La scurt timp după ce a cumpărat produsul de la un producător local, a început să resimtă efectele nocive ale bacteriei.

După câteva zile de muncă, ea a început să experimenteze o stare acută de oboseală și febră mare, simptome care s-au intensificat rapid. La început, a crezut că oboseala se datorează stresului de la muncă și că se va recupera după câteva zile de odihnă.

Însă starea sa s-a agravat, prezentând simptome precum frisoane și febră de 40 de grade. Pentru că starea ei nu se ameliora a fost nevoită să apeleze la ambulanță, unde medicii au suspectat o infecție streptococică, dar tratamentul administrat nu a avut efect.

„Se întâmplă să ajungi într-o situație în care nu te aștepți. Am luat brânză de la un magazin artizanal. După vreo 6 zile, cât a fost perioada de incubație, au apărut primele simptome, adică oboseală teribilă, cruntă. După o zi de muncă, m-am prăbușit. Am avut două zile libere și am crezut că am nevoie de odihnă. Îmi era greu să mă ridic din scaun. Au urmat zile de febră foarte mare, peste 40 de grade, și de frisoane.”