Adriana Bahmuțeanu, de urgență la spital. Vedeta a fost operată. Ce s-a întâmplat, de fapt

Adriana Bahmuțeanu trece prin momente tensionate. Aceasta a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Ce a pățit fosta prezentatoare de televiziune și de ce a fost neapărat nevoie de operație? Care este starea de sănătate a brunetei?

După ce a râvnit fără succes la Primăria Sectorului 1, au apărut problemele de sănătate pentru Adriana Bahmuțeanu. Cunoscuta fostă prezentatoare de televiziune a fost operată la scurt timp după ce alegerile locale s-au încheiat. Vedeta a fost și de această dată transparentă cu fanii ei și le-a mărturisit care a fost problema care a adus-o în acest stadiu. Efortul pe care l-a depus în campanie și-a spus cuvântul. În urmă cu câteva ore, bruneta a ajuns pe mâna medicilor. Aceasta avea probleme vechi cu vericele, iar acum s-au agravat. Totul ar fi fost din cauza kilometrilor parcurși zilnic în perioada campaniei. Fosta soție a lui Prigoană a recunoscut că trebuia ca această operație să fi avut loc în urmă cu mai mult timp, dar a tot amânat-o până s-a ajuns în acest punct în care s-a întâmplat inevitabilul.

„În campanie am mers câte 20 de kilometri pe zi, 10 dimineața și 10 seara. Nu am vrut să fac campanie electorală din mașină, am preferat să merg între oameni, pentru că asta cred că trebuie să facă orice politician. Însă lucrul ăsta m-a costat scump. Picioarele s-au umflat, am dureri mari, așa că a trebuit să mă programez pentru operație. Ar fi trebuit să mă operez de mai multă vreme, însă mi-a fost frică. Data trecută am venit împreună cu Mihai Mitoșeru și a ajuns el să fie operat în locul meu, pentru că medicii și-au dat seama că situația la el e mult mai gravă. Acum a venit și rândul meu, din păcate”

Adriana Bahmuțeanu (Sursa: wowbiz.ro)