Adrian Streinu-Cercel, sfat ireal pentru români. Cum ar trebui să mâncăm de Crăciun, de fapt

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar românii sunt încă nedumeriți cu privire la modul în care vor petrece în acest an. Pandemia de COVID-19 a schimbat cursul firesc al lucrurilor, astfel că nimic nu mai este ca înainte. Din păcate, nici Crăciunul sau Anul Nou nu mai poate fi sărbătorit asemeni anilor anteriori. Medicul Adrian Streinu Cercel a transmis câteva sfaturi esențiale pe care toți cetățenii trebuie să le aibă în vedere și să le respecte.

Întâlnirile cu familia și prietenii, evitate pe cât posibil

După un an an de izolare, carantină și stres, multă lume și-ar dori să petreacă cele mai frumoase sărbători din an cu familia și cei dragi. Din păcate, noul coronavirus nu ține cont de niciun eveniment și de nicio persoană, astfel că transmiterea virusului are loc mult prea rapid și uneori, mult prea agresiv.

Managerul de la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”, medicul Adrian Streinu Cercel, le recomandă tuturor românilor să evite pe cât posibil ca în acest an să se întâlnească cu persoanele din afara locuinței.

În ciuda faptului că își exprimă empatia față de cetățeni, medicul Streinu-Cercel trage un semnal de alarmă dur cu privire la inconștiența multor oameni de a lăsa garda jos, în ciuda pericolelor la care sunt informați că se expun.

Acesta reamintește că în România există o criză reală a locurilor de la Terapie Intensivă, ceea ce înseamnă că mulți pacienți nu vor avea unde să fie primiți și tratați.

“De Crăciun și de Anul Nou lumea, pe bună dreptate, va avea tendința să se adune, să se viziteze, să fie împreună acasă. Și, deși toată lumea vrea să trăiască, am ajuns să ne comportăm ca și cum am vrea să murim. Când știm cât se poate de clar că dacă nu ne ferim de circulația acestui virus, nu purtăm mască tot timpul și ne îmbolnăvim, atunci 40 la sută dintre cei care se îmbolnăvesc vor ajunge la spital, iar dintre aceștia 5% vor avea nevoie de terapie intensivă unde, se vede cu ochiul liber, nu mai sunt locuri. Depinde de noi ce vrem în această perioadă”, a explicat profesorul Streinu-Cercel, la Medika TV.

Cum se va mânca la masa de Crăciun

Anul acesta, medicul Adrian Streinu-Cercel le recomandă tuturor să adopte întâlnirile virtuale, prin intermediul apelurilor video. Dacă există persoane care își doresc neapărat întâlnirile reale, aceste trebuie să se asigure că se expun cât mai puțin riscului de a transmite virusul. Astfel, medicul Cercel îi învață pe toți românii cum să mănânce la masa de sărbători în siguranță. Deși pare greu de imaginat, aceasta metodă ar trebui respectată pentru a evita orice îmbolnăvire.