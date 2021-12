Adrian Mutu, noul selecționer al echipei naționale?! Detaliul care l-ar fi dat de gol, FRF e sigură acum

„Shevchenko a fost ajutat de o trupă de italieni. Șase italieni au fost lângă el permanent. Sunt staffuri imense. Și Mancini cred că are cel puțin 15 persoane în staff. Eu nu am. Încerc să acopăr tot făcând eforturi foarte mari. La Guardiola, la Klopp, sunt câțitva antrenori care se ocupă doar cu exercițiile. Guardiola are 20 pe lângă el. Klopp are 40 de persoane care se ocupă de echipă”.