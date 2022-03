Adrian Mutu, „învins” de galeria Rapidului. Fostul tehnician de la naționala U21 și FCU Craiova a preluat banca tehnică a giuleștenilor, înlocuindu-l pe Mihai Iosif. „Briliantul a cunoscut încă de la început stilul fierbinte al fanilor alb-vișinii care au trecut, totuși, peste trecutul dinamovist al acestuia. Adrian Mutu n-a avut, însă succes, în a-și păstra unui dintre cei mai apropiați colaboratori, care urma să-i fie secund în Giulești.

Adrian Mutu a avut probleme încă de la conferința de presă, de joi, în care a fost prezentat oficial ca antrenor al feroviarilor. El a fost iritat de insistența jurnaliștilor care voiau să afle dacă va săruta steagul Rapidului, în semn de respect, iubire și loialitate față de club.

Adrian Mutu avea staff-ul pregătit pentru preluarea echipei giuleștene. Cei doi secunzi ai săi urmau să fie Bogdan Pătrașcu și Eduard Stăncioiu. Dacă ultrasii rapidiști au trecut peste trecutul dinamovist al lui Mutu, ei nu l-au acceptat sub nicio formă pe Stăncioiu, acuzat de simpatii profunde pentru Steaua/FCSB, unde a și evoluat ca portar în perioada 2016-2108. Ei au invocat și un cont de Facebook ce i-r aparține lui Stăncioiu pe care se manifestă fățiș atașamentul pentru gruparea roș-albastră.

Iar Adrian Mutu s-a trezit cu fanii giuleșteni, într-adevăr, la antrenamentul de joi. Aceștia l-au determinat să renunțe la colaborarea cu Stăncioiu, dar l-au asigurat de sprijinul lor câtă vreme vor veni și rezultate bune.

Adrian Mutu a fost scutit de un moment și mai tensionat prin decizia luată de Eduard Stăncioiu însuși. Acesta a anunțat că renunță la postul de antrenor secund de la Rapid chiar în ziua în care a împlinit 41 de ani.

„Nu sunt genul de om care să se cramponeze de un post, să merg unde nu sunt dorit. Consider că am caracter. Mi-aș dori foarte mult să am o discuție cu suporterii, ca să înțeleagă cât de mult greșesc, dar nu este cazul în momentul de față. Am avut o discuție cu Adi și pentru liniștea lui am decis de unul singur să nu îl însoțesc. Nu am niciun cont de Facebook. Singurul cont pe care îl am pe rețelele astea sociale este de Instagram”, a precizat Stăncioiu, conform DigiSport.