Adrian Mutu, despre decizia lui Roman Abramovich de a vinde Chelsea. Noul antrenor al Rapidului a jucat, timp de un sezon, la clubul din Stamford Bridge. „Briliantul” a fost chiar printre primii fotbaliști cumpărați de englezi după ce miliardarul rus a preluat gruparea londoneză, în 2003. Aventura românului la Chelsea s-a oprit după „episodul cocaina”, dar Adrian Mutu a rămas cu o părere bună despre Abramovich.

Adrian Mutu, despre decizia lui Roman Abramovich de a vinde Chelsea. Miliardarul rus și-a anunțat intenția de a vinde clubul care deține Champions League. În urma războiului declanșat de Rusia în Ucraina, Abramovich se numără printre oligarhii apropiați președintelui Vladimir Putin, vizați de sancțiunile economice ale Uniunii Europene.

Clubul la care a jucat și Adrian Mutu va fi vândut de omul de afaceri, după 19 ani în care gruparea londoneză a câștigat 21 de trofee, inclusiv două Champions League.

„Aș vrea să mă refer la speculațiile apărute în media în ultimele zile referitoare la poziția mea de proprietar al Chelsea FC. Așa cum am anunțat anterior, întotdeauna am luat deciziile cu inima, în interesul clubului. În situația actuală, am luat deja decizia de a vinde clubul, întrucât cred că așa este cel mai bine pentru interesul clubului, al fanilor, al angajaților, de asemenea și al sponsorilor clubului și al partenerilor”, a anunțat Roman Abramovich într-un comunicat postat pe site-ul oficial al Chelsea Londra.