Adrian Mititelu jr., achiziție de peste 400.000 de euro. Oamenii l-au fotografiat când l-au văzut în București

Adrian Mititelu jr. trăiește pe picior mare, iar acest lucru se poate vedea cu ochiul liber. Patronul celor de la FC Universitatea Craiova a fost surprins de către jurnaliști când a descins în față unui restaurant de lux din Capitală, coborând de la volanul unei adevărate bijuterii pe 4 roți.

Prințișorul Craiovei se poate lăuda că duce o viață ca-n povești. Pasiunea lui pentru domnișoarele frumoase și mașinile de lux l-au adus de mai multe ori în centrul atenției presei din România, iar cea mai recentă apariție a lui nu face excepția de la regulă.

Zilele trecute, Adrian Mititelu jr. a fost zărit la volanul unui superb Lamborghini Urus alb, bolid care valorează peste 400 de mii de euro. Fotoreporterii Cancan l-au surprins pe controversatul afacerist la un restaurant de fițe din Capitală, acolo unde a petrecut alături de câțiva prieteni, imagini pe care le puteți vedea aici.

Ținuta pe care a purtat-o patronul clubului U Craiova nu a dezamăgit. Adrian Mititelu jr. și-a făcut apariția la local îmbrăcat într-un tricou Dolce & Gabbana de 350 de euro, pantaloni de catifea de la același brand, în valoare de 700 de euro, și ghete Louboutin care costă nu mai puțin de 300 de euro.

Patronul clubului FC Universitatea Craiova este unul dintre cei mai controversați și excentrici afaceriști din România. Adrian Mititelu jr. este pasionat de obiecte de lux, mașini scumpe, femei frumoase, fotbal și, nu în ultimul rând, petreceri fastuoase.

Adiță mărturisește că este un om căruia nu-i place lauda de sine și nici să epateze. Cu toate acestea, afaceristul își permite să-și cumpere întotdeauna lucrurile care-i plac, fără să se uite prea mult la prețul care este scris pe etichetă.

„Am mai multe ceasuri, sunt niște bunuri, până la urmă, dar, dacă nu ești pasionat, nu poți să-ți cumperi, oricât de mulți bani ai avea.

Niciodată nu mi-a plăcut lauda, consider că fiecare își cumpără ce vrea, ce își permite, ce îi place. Eu îmi cumpăr un lucru dacă îmi place foarte mult. Mai am lucruri de valoare, dar cred că orice om are, în limitele sale.

Nu îmi place să epatez, dar îmi place să port exact ceea ce mă reprezintă, fie că vorbim aici de bijuterii, haine, încălțări. Fiecare om are stilul lui. Așa și eu, am stilul meu și imaginea mea e fix așa cum vreau să fie.”, a declarat Adrian Mititelu jr., în exclusivitate pentru cei de la Cancan.