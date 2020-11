Adrian Mititelu, ridicat de polițiști cu cătușele la mâini. „De ce mi-l luați nevinovat”

Polițiștii doljeni au executat în această seară mandatul de reținere a lui Adrian Mititelu. Patronul formației FCU Craiova a fost săltat cu cătușe chiar de la locuința sa. Tot astăzi, Mititelu, 52 de ani, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare de Curtea de Apel Craiova. A fost găsit vinovat de evaziune fiscală, după ce în 2011 l-a vândut pe Mihai Costea la FCSB pentru 1,1 milioane de euro. Doar că în acel moment întreg lotul echipei lui Mititelu era sub sechestrul Fiscului.

Au fost scene dramatice la locuința lui Adrian Mititelu. Mai multe mașini de Poliție au sosit pentru a-l sălta pe omul de afaceri, iar la fața locului s-au strâns și mai mulți jurnaliști. Traficul în zonă a fost oprit, iar soția lui Mititelu a ieșit din casă și a început să strige disperată spre oamenii legii și jurnaliști: „E nevinovat, e nevinovat! De ce l-au luat nevinovat?!”

„Mi s-a furat o echipă, mi s-a furat echipa și tot eu fac pușcărie pentru judecătorii furați de alții. Nu are legătură cu actul de justiție. E o condamnare a mafiei din justiție! Are legătură cu tot ce am făcut în acești ani din dorința de a mi se face dreptate. Am făcut plângeri și reclamații contra unor magistrați care mi-au încălcat drepturile cu privire la echipa Universitatea Craiova și acum am fost executat. Este o execuție ordinară!

Toți jucătorii au plecat în baza actului de excludere, niciunul nu a plecat în baza niciun act de transfer. Mai mult, Sandu, Dragomir și ceilalți inculpați au fost achitați pe motiv că nu se poate pune sechestru pe drepturile jucătorilor. În schimb, eu sunt condamnat. La Curtea de Apel București, Sandu și Dragomir au fost achitați în dosarul în care cei 39 de jucători au plecat, iar eu sunt condamnat!

O să atac decizia prin căi extraordinare! O să îmi cer drepturile mai departe. Foarte mulți se plâng că sunt abuzuri… Este o mare nedreptate! Fac pușcărie nevinovat! Este un abuz! Nu am făcut nimic ilegal. Totul are legătură cu acele chestiuni pe care le-am făcut. Timpul va demonstra că fac închisoare nevinovat”, a declarat Adrian Mititelu cu doar câteva ore înaintea reținerii sale.