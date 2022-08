Adrian Mititelu, despre perioada petrecută în pușcărie: „Părea un vis”. Ce ocupație a avut după gratii

Adrian Mititelu, despre perioada petrecută în pușcărie. Finanțatorul celor de FCU Craiova a fost condamnat la 3 ani de închisoare, în noiembrie 2020, în cazul transferului lui Mihai Costea de la FC Universitatea Craiova la FCSB. El a fost eliberat condiționat în iulie 2022. Adrian Mititelu a rememorat viața pe care a avut-o după gratii, precizând și ocupația pe care a avut-o acolo.

Adrian Mititelu, despre perioada petrecută în pușcărie. În 2016, patronul FCU Craiova a fost trimis în judecată după ce procurorii DNA Craiova l-au acuzat de evaziune fiscală, pe motiv că Adrian Mititelu l-a vândut pe Mihai Costea la FCSB în 2011, înainte de dezafilierea Craiovei, pentru suma de 1,1 milioane de euro.

Și asta, în condițiile în care lotul de jucători se afla la acel moment sub sechestrul Fiscului din cauza unor debite foarte mari către bugetul consolidat al statului, iar Adrian Mititelu nu ar fi avut voie să vândă pe nimeni.

În noiembrie 2020, omul de afaceri a fost condamnat la 3 ani de închisoare în cazul transferului lui Mihai Costea de la FC Universitatea Craiova la FCSB. Mititelu a fost eliberat condiționat în iulie 2022, după ce a efectuat 1 ani și 7 luni din pedeapsă la Penitenciarul Pelendava din Craiova.

Adrian Mititelu a dezvăluit într-un interviu care a fost viața sa în spatele gratiilor și cum a resimțit contactul cu realitățile dintr-o închisoare.

„În Craiova, în penitenciarul de maximă siguranță, e foarte greu. Mai ales pentru mine, care nici nu știam cum arată un arest. Părea un vis.

Era pandemie când am fost încarcerat. În prima noapte am fost dus pe o secție de maximă siguranță, unde sunt încarcerați cei care comit fapte grave, omor. Am stat în camere mici, timp de 15 zile. A fost cumplit.

Am stat într-o celulă de 3×3. Toți de acolo țipau, urlau. Unii râdeau, alții mă încurajau, unii mă înjurau. Făceau glume „Gata, te-a băgat Olguța la închisoare”. A fost cumplit”, a povestit Mititelu pentru GSP.ro.