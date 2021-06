Câți bani a luat Adi Minune pentru o singură dedicație

Este cunoscut faptul că maneliștii câștigă sume uriașe într-o singură noapte, însă suma de bani câștigată de Adi Minune pentru o singură declarație este uriașă. Mulți oameni se chinuie să trăiască o lună întreagă cu acești bani.

Câți bani a câștigat Adi Minune pentru o singură dedicație

Vineri seara, Adi Minune a întreținut atmosfera la o petrecere mare care a avut loc în Snagov. La petrecere au participat mai multe personalități din lumea mondenă pentru a sărbători o zi de naștere. Printre acestea se numără și Vica Blochina care a filmat momentul în care Adi Minune a primit o sumă uriașă de bani pentru o dedicație.

Petrecerea de la Snagov a fost una fastuoasă, iar Adi Minune a reușit să întrețină atmosfera întreaga noapte. Lumea s-a distrat pe cinste, iar artistul a reușit să-i țină pe invitați pe ringul de dans.

Într-un video filmat de Vica Blochina și postat pe Instastory se poate observa cum, la un moment dat, sărbătoritul face o dedicație specială. Mai mult, acesta i-a înmânat lui Adi Minune, pentru dedicația respectivă, nu mai puțin de 700 de lei.

Dedicațiile au continuat, prim urmare Adi Minune a câștigat într-o singură noapte o sumă uriașă de bani, cei 700 de lei fiind doar o mică parte.

Suma uriașă câștigată de Adi Minune într-o singură noapte

Maneliștii câștigă sume uriașe de bani pentru o singură noapte. Cu toate acestea, Adi Minune a dezvăluit recent care a fost cea mai mare sumă de bani pe care a câștigat-o într-o singură noapte. Mulți oameni nu câștigă atât nici într-un an de zile.

Este vorba despre un spectacol susținut de Adi Minune în America, în urmă cu mulți ani. Mai exact în 2020, când acesta a câștigat pentru o singură noapte suma de 60.000 de dolari.

„A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari. Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro”, a declarat Adi Minune potrivit cancan.ro.