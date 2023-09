Adrian Alexandrov, prima declaraţie după ieşirea temporară a Elenei Udrea din închisoare. Cum şi-a văzut fetiţa, de fapt: „Nu a fost permisie”

Cu o sentință de 6 ani în spatele gratiilor, se pare că Elena Udrea a avut parte de puțin noroc. În urmă cu cinci zile, i s-a permis eliberarea temporară din penitenciarul Sfânta Maria, iar soțul acesteia Adrian Alexandrov, a avut și o primă declaraţie după ieşirea temporară a Elenei Udrea din închisoare.

Vineri, 8 septembrie, în urma unei decizii a conducerii penitenciarului Sfânta Maria, Elena Udrea a fost eliberată temporar, având la dispoziție doar trei ore de libertate. Conform datelor, locul unde i s-a permis să meargă a fost Mânăstirea Ghighiu, unde de altfel, avea să-și vadă fiica, pe micuța Eva Maria.

Imediat după eliberarea temporară au apărut și speculațiile, unele voci spunând că ar fi fost vorba de o permisie de câteva ore acordată fostului politician, dar Adrian Alexandrov a avut și o primă declaraţie după ieşirea temporară a Elenei Udrea din închisoare.

Deși s-a speculat demersul ca fiind o permisie, Adrian Alexandrov a decis să facă lumină, vorbind la Antena Stars despre adevărata situație din spatele acestei decizii surprinzătoare de eliberare temporară a Elenei Udrea:

Conform relatărilor soțului Elenei Udrea, demersul celor din penitenciar a fost tocmai pentru ca fostul politician să-și poată vedea fiica, pe Eva Maria, iar locația unde s-a întâmplat asta a fost Mânăstirea Ghighiu.

De altfel Adrian Alexandrov a explicat cum au decurs lucrurile și ce s-a întâmplat, de fapt, la Mânăstirea Ghighiu:

”Cea mică nu a știut unde merge pentru că nu i-am spus. Am vrut să îi fac o surpriză pentru că după un an și jumătate, aproape doi, a fost prima dată când am schimbat locul unde ne vedeam cu Elena și a rămas chiar foarte plăcut surprinsă de surpriza pe care i-am făcut-o în momentul în care a văzut-o pe Elena.

(…)Eu am mai întrebat-o ce își dorește de ziua ei și mi-a răspuns: „Vreau să vină și mami, să fie cu noi acasă” pentru că ea se exprimă corect, înțelege, e conștientă, iar eu, bineînțeles, am încercat să îi spun: „Dacă mami are treabă la birou și nu vine, atunci ce facem?”.

Și să vedeți cam ce a putut să îmi răspundă! A zis ca un adult: „Lasă, tată, nu e nicio problemă, că poate reușim să mergem noi la ea să mâncăm tort”. Acum vă dați seama ce emoții mă încearcă și pe mine, că și așa le am eu destul pe ale mele cu toate celelalte probleme.”, a mai povestit Adrian Alexandrov pentru aceeași sursă citată.