Adolescent beat, implicat într-un accident în Olt: de ce l-a ”lovit” poliția

Din păcate pentru românii de pe șosele, numărul celor care ajung la volan în stare de ebrietate este foarte mare. În momentul în care nu au carnet, situația este una și mai gravă.

Un tânăr de doar 16 ani s-a aflat ieri la volanul unei mașini pe raza județului Olt. Sub influența alcoolului, adolescentul reprezenta un pericol real pentru ceilalți participanți la trafic. Încercând să calmeze situația, o autospecială de poliție a încercat să-l încurajeze să se oprească prin semnale acustice și luminoase, dar băiatul a refuzat. Nu a durat mult până polițiștii l-au acroșat.

Conform purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, evenimentul s-a petrecut la ieșirea din comuna Iancu Jianu. Dicu a precizat că nu au fost persoane rănite, doar pagube materiale la ambele autovehicule. Mașina i-a fost încredințată tânărului de către un alt tânăr, în vârstă de 18 ani din comuna Bobicești.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bobiceşti, în timp ce se deplasau cu autospeciala pe raza comunei Oboga pentru a preveni şi combate abaterile la regimul circulaţiei rutiere, au pornit în urmărirea unui autoturism, care nu a oprit la semnalele acustice şi luminoase utilizate de către oamenii legii. Autoturismul respectiv, în care se aflau trei bărbaţi, s-a deplasat în direcţia Oboga – Iancu Jianu, iar la ieşirea din comuna Iancu Jianu, la efectuarea bruscă a unui viraj la stânga, a fost acroşat de către autospeciala poliţiei. În urma evenimentului rutier au rezultat pagube materiale”, a spus reprezentantul IPJ Olt, Alexandra Dicu.

Șoferul automobilului era un tânăr în vârstă de 16 ani aflat în stare de ebrietate. Avea o concentrație de 0,66mg/l de alcool pur în aerul expirat. Imediat după accident, minorul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. Atât el, cât și pasagerul care i-a dat mașina fac obiectul unei anchete.

„Din cercetări a reieşit faptul că minorului i-a fost încredinţat autoturismul de către unul dintre pasageri, un tânăr de 18 ani, din Bobiceşti. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. De asemenea, pasagerul este cercetat pentru încredinţarea autoturismului unei persoane care nu deţine permis de conducere şi sub influenţa alcoolului”, a adăugat reprezentantul IPJ Olt.