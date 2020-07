Admitere facultate 2020. Care sunt cele mai căutate specializări

Anul acesta mai multe facultăți din România renunță la examenul de admitere, optând pentru admiterea pe baza notelor sau a mediei de la BAC 2020. Care sunt cele mai căutate specializări în momentul de față, aflați în paragrafele următoare.

Admitere facultate 2020

Chiar dacă vorbim despre electronică, calculatoare, automatizări, construcții, mecanică ori agricultură, inginerii sunt pe zi ce trece mai căutați pe piața muncii. Așa se face că an după an, facultățile tehnice rămân în topul preferințelor absolvenților de liceu. Am putea spune că ingineria ține lumea în mișcare. Cei care aspiră la o diplomă de inginer trebuie să știe că îi așteaptă patru ani de studiu în față, la finalul cărora pot obţine un job bine plătit sau pot alege să devină antreprenori.

Pe locul unu în România la „fabricarea“ de ingineri se poziționează Politehnica București, care are 15 facultăţi şi zeci de specializări, an de an fiind „bătaie“ pe locuri. De exemplu, la Automatică şi calculatoare (una dintre cele mai apreciate specializări, cu peste 800 de locuri disponibile în ficare an), mediile de admitere au fost întotdeauna peste 9.00.

În fiecare an absolvenții au fost nevoiți să susțină examenul de admitere la 12 dintre cele 15 facultăți din Politehnică. Anul acesta, însă, lucrurile vor sta puțin diferit. Din cauza pandemiei de noul coronavirus, universitatea tehnică va face selecția după notele obţinute de candidaţi la BAC și după cele la materiile de specialitate obţinute în timpul anilor de studii.

„Sunt facultăți care au tradițional examen de admitere și care acum vor lua în calcul note sau medii la Bacalaureat. Încă se mai discută la unele facultăți despre a lua în calcul și medii de pe parcursul anilor de studii, pentru că acum este un ordin al ministrului Educației care ne permite să luăm în calcul și mediile din timpul liceului“, a declarat rectorul Universității București, Marian Preda.

Cele mai căutate specializări

Dintotdeauna, o atractivitate deosebită în rândul tinerilor a avut-o Facultatea de Medicină Veterinară, potrivit prof. dr. Sorin Cîmpeanu.