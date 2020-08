Adio, autrostrada Ploiești – Brașov. Anunțul de ultimă oră al oficialilor

În aprilie 2019 oficialii de la CNAIR anunțau cu surle și trâmbițe debutul fazei a doua a poriectului unei autostrăzi vitale pentru economie, e vorba de autostrada Pitești-Brașov și avea și termen limită de finalizare, 2023.

Proiectul autostrăzii, era făcut în parteneriat public-privat, iar ca valoare se ridica la aproxiamtiv 1,3 miliarde de euro, se află în faza a doua. Acesta consta în stabilirea firmei câştigătoare, urmate de negocierile directe.

După debutul acestei noi proceduri, CNAIR a intrat în impas, iar acum anunță amânarea finalizării proiectului cu cel puțin trei ani, argumentând că are nevoie de fonduri de le Comisia Europeană pentru revizuirea studiului de fezabilitate și pentru proiectul tehnic. Impasul companiei, și o mare întrebare de altfel, apropos de gestionarea fezabilă a proiectului, este lipsa licitației procesului de completare a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic. Problema CNAIR este că acest contract are o durată de 35 de luni.

Conform unei declarații oficiale din partea CNAIR, de-abia pe 13 august a fost depus aplicația de finanțare pentru proiectul „Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru „Autostrada Bucuresti-Brasov, tronson Ploiesti-Brasov”. Această procedură este necesară pentru a putea obține finanțarea necesară, europeană, nerambursabilă, alocată prin ”Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020”. În rândurile de mai jos aveți programul detaliat de finanțare a tronsonului Pitești-Brașov.

”Obiectivul general al proiectului este de a spori eficienta economica a retelei de transport din România. Rezultatele așteptate:

1. Completarea/ Revizuirea Studiului de Fezabilitate (SF), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme,normative, standarde, legi etc.);

2. Elaborarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si asistenta tehnica pâna la obtinerea autorizatiei de construire de catre Beneficiar (CNAIR);

3. Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

Valoarea totală a proiectului este de 57,53 milioane de lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-37,891,761.82 lei, 15% contribuția proprie-6,686,781.50 lei, restul de 12,947,547.07 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului : 35 luni

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.”